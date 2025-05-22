Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения из России

Европарламент на пленарном заседании одобрил введение дополнительных импортных таможенных пошлин на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений из России и Белоруссии. Трансляция заседания ведется на сайте Европарламента. Пошлины на некоторые азотные удобрения вырастут с 6,5% до примерно 100%. На сельскохозяйственную продукцию будет действовать дополнительная пошлина в размере 50%.