Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения из России
Европарламент на пленарном заседании одобрил введение дополнительных импортных таможенных пошлин на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений из России и Белоруссии. Трансляция заседания ведется на сайте Европарламента. Пошлины на некоторые азотные удобрения вырастут с 6,5% до примерно 100%. На сельскохозяйственную продукцию будет действовать дополнительная пошлина в размере 50%.
Документ поддержали 411 депутатов, против выступили 100 парламентариев, 78 приняли решение воздержаться. Теперь решение должен утвердить Совет Евросоюза, после чего документ будет опубликован в официальном журнале и решение вступит в силу.
15 мая комитет по международной торговле Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию, происходящие или экспортируемые из России и Белоруссии. Уточнялось, что этот шаг направлен на снижение зависимости европейских стран от российского импорта.
По данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в I квартале 2025 г. российские компании экспортировали 11,9 млн т удобрений. В годовом выражении показатель увеличился на 27%, писали «Ведомости». Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и ведущим поставщиком калийных и фосфорных.