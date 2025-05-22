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Европарламент одобрил заградительные пошлины на удобрения из России

Ведомости

Европарламент на пленарном заседании одобрил введение дополнительных импортных таможенных пошлин на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений из России и Белоруссии. Трансляция заседания ведется на сайте Европарламента. Пошлины на некоторые азотные удобрения вырастут с 6,5% до примерно 100%. На сельскохозяйственную продукцию будет действовать дополнительная пошлина в размере 50%.

Документ поддержали 411 депутатов, против выступили 100 парламентариев, 78 приняли решение воздержаться. Теперь решение должен утвердить Совет Евросоюза, после чего документ будет опубликован в официальном журнале и решение вступит в силу.

15 мая комитет по международной торговле Европарламента поддержал предложение Еврокомиссии о введении пошлин на удобрения и сельхозпродукцию, происходящие или экспортируемые из России и Белоруссии. Уточнялось, что этот шаг направлен на снижение зависимости европейских стран от российского импорта.

По данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в I квартале 2025 г. российские компании экспортировали 11,9 млн т удобрений. В годовом выражении показатель увеличился на 27%, писали «Ведомости». Согласно информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Россия является крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и ведущим поставщиком калийных и фосфорных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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