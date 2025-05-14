Экспорт российских удобрений в I квартале вырос более чем на четверть

Согласно данным MMI, заметная доля поставок пришлась на калийные удобрения – 3,8 млн т (+12% к уровню января – марта 2024 г.). Экспорт карбамида (азотное удобрение) составил почти 1,5 млн т, что на 36% меньше, чем годом ранее, а вывоз аммиачной селитры снизился на 39% до 346 000 т. Экспорт фосфорных удобрений вырос на 1% до 1,3 млн т. Но наибольшая доля поставок за рубеж пришлась на сложные удобрения, подробную статистику по которым агентство не ведет.