Экспорт российских удобрений в I квартале вырос более чем на четверть

Экспорт российских удобрений в I квартале вырос более чем на четвертьНо уверенности в том, что отечественным производителям удастся значительно заработать на этом, у экспертов пока нет
Российские компании в I квартале 2025 г. экспортировали 11,9 млн т удобрений. Об этом говорится в обзоре агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которым ознакомились «Ведомости». В годовом выражении показатель вырос на 27%.
Согласно данным MMI, заметная доля поставок пришлась на калийные удобрения – 3,8 млн т (+12% к уровню января – марта 2024 г.). Экспорт карбамида (азотное удобрение) составил почти 1,5 млн т, что на 36% меньше, чем годом ранее, а вывоз аммиачной селитры снизился на 39% до 346 000 т. Экспорт фосфорных удобрений вырос на 1% до 1,3 млн т. Но наибольшая доля поставок за рубеж пришлась на сложные удобрения, подробную статистику по которым агентство не ведет.
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