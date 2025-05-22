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Песков: европейцы «выстрелили себе в ногу» вводом пошлин на российские удобрения

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Европейский союз (ЕС) получит азотные удобрения хуже и по более высокой цене, так как российский вариант действительно наивысшего качества. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ввод Евросоюзом пошлин на российские и белорусские удобрения и сельскохозяйственную продукцию.

«Спрос на азотные удобрения во всем мире <...> одинаково высок, поэтому я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти пошлины <...> Европейцы продолжат так всегда стрелять себе в ногу», – сказал Песков.

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции и азотные удобрения из России и Белоруссии. 22 мая Европарламент их утвердил, как сообщал «Интерфакс». В ЕК заявили, что эти пошлины поспособствуют росту внутреннего производства стран ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. При этом в европейском органе исполнительной власти уверили, что новые тарифы не затронут экспорт в третьи страны через территорию Евросоюза.

В конце января Песков прокомментировал ввод новых ограничений против России, сказав, что жители Европы сами страдают от санкций. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций», – сказал Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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