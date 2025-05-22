Песков: европейцы «выстрелили себе в ногу» вводом пошлин на российские удобрения
Европейский союз (ЕС) получит азотные удобрения хуже и по более высокой цене, так как российский вариант действительно наивысшего качества. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ввод Евросоюзом пошлин на российские и белорусские удобрения и сельскохозяйственную продукцию.
«Спрос на азотные удобрения во всем мире <...> одинаково высок, поэтому я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти пошлины <...> Европейцы продолжат так всегда стрелять себе в ногу», – сказал Песков.
Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции и азотные удобрения из России и Белоруссии. 22 мая Европарламент их утвердил, как сообщал «Интерфакс». В ЕК заявили, что эти пошлины поспособствуют росту внутреннего производства стран ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. При этом в европейском органе исполнительной власти уверили, что новые тарифы не затронут экспорт в третьи страны через территорию Евросоюза.
В конце января Песков прокомментировал ввод новых ограничений против России, сказав, что жители Европы сами страдают от санкций. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций», – сказал Песков.