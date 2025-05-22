Песков: европейцы «выстрелили себе в ногу» вводом пошлин на российские удобрения

Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции и азотные удобрения из России и Белоруссии. 22 мая Европарламент их утвердил, как сообщал «Интерфакс». В ЕК заявили, что эти пошлины поспособствуют росту внутреннего производства стран ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. При этом в европейском органе исполнительной власти уверили, что новые тарифы не затронут экспорт в третьи страны через территорию Евросоюза.