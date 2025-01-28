В Кремле заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против РФ
В продлении Евросоюзом (ЕС) санкций против России еще на полгода нет ничего нового, но в то же время все больше жителей Европы страдают от этих мер. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал Песков.
27 января министры иностранных дел Европейского союза согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на своей странице в соцсети X. По ее словам, продление ограничений продолжит лишать Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.
ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц. Будапешт откладывал решение о продлении ограничений с декабря 2024 г. Премьер республики Виктор Орбан заявлял, что Венгрия согласится на продление санкций, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из РФ, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.
27 января венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.