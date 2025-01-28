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В Кремле заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против РФ

Ведомости

В продлении Евросоюзом (ЕС) санкций против России еще на полгода нет ничего нового, но в то же время все больше жителей Европы страдают от этих мер. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал Песков.

27 января министры иностранных дел Европейского союза согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на своей странице в соцсети X. По ее словам, продление ограничений продолжит лишать Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.

ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц. Будапешт откладывал решение о продлении ограничений с декабря 2024 г. Премьер республики Виктор Орбан заявлял, что Венгрия согласится на продление санкций, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из РФ, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.  

27 января венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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