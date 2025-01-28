В Кремле заявили, что европейцы страдают из-за продления ЕС санкций против РФ

ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц. Будапешт откладывал решение о продлении ограничений с декабря 2024 г. Премьер республики Виктор Орбан заявлял, что Венгрия согласится на продление санкций, если Украина выполнит ряд условий. В частности, Киев должен возобновить транзит газа из РФ, прекратить атаки на «Турецкий поток» и другие маршруты поставки газа и дать гарантии, что транзит нефти не будет прекращен.