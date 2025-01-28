27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Европы сами страдают от санкций в отношении России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал Песков.