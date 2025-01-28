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Еврокомиссия введет пошлины против РФ и Белоруссии в сельскохозяйственной сфере

Ведомости

Еврокомиссия введет пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на азотные удобрения. Таким образом, весь сельскохозяйственный импорт из РФ и Белоруссии будет облагаться тарифами ЕС, сообщается на сайте ЕК.

«Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 г., которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам», – сказано в заявлении Еврокомиссии. При этом в европейском органе исполнительной власти подчеркивают, что новые тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии не затронут экспорт в третьи страны через территорию Евросоюза.

Ппошлины на товары из России и Белоруссии будут способствовать росту внутреннего производства стран ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. «Это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое важное, сохранить доступность удобрений для фермеров ЕС по доступной цене. Предложение включает меры по смягчению последствий в случае значительного роста цен на удобрения для фермеров ЕС», – уточняет ЕК.

27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Европы сами страдают от санкций в отношении России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал Песков.

23 января премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что в 16-й пакет санкций Евросоюза должны быть включены трубопроводный газ, СПГ и удобрения из России.

В декабре 2024 г. Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что, согласно ожиданиям, в 16-пакет санкций войдут экономические «карательные» меры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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