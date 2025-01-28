Еврокомиссия введет пошлины против РФ и Белоруссии в сельскохозяйственной сфере
Еврокомиссия введет пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии, а также на азотные удобрения. Таким образом, весь сельскохозяйственный импорт из РФ и Белоруссии будет облагаться тарифами ЕС, сообщается на сайте ЕК.
«Сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли 15% сельскохозяйственного импорта из России в 2023 г., которые еще не были подвергнуты повышенным пошлинам», – сказано в заявлении Еврокомиссии. При этом в европейском органе исполнительной власти подчеркивают, что новые тарифы на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии не затронут экспорт в третьи страны через территорию Евросоюза.
Ппошлины на товары из России и Белоруссии будут способствовать росту внутреннего производства стран ЕС, которые пострадали во время энергетического кризиса. «Это поможет обеспечить стабильные поставки удобрений и, что самое важное, сохранить доступность удобрений для фермеров ЕС по доступной цене. Предложение включает меры по смягчению последствий в случае значительного роста цен на удобрения для фермеров ЕС», – уточняет ЕК.
27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Европы сами страдают от санкций в отношении России. «ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями», – сказал Песков.
23 января премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что в 16-й пакет санкций Евросоюза должны быть включены трубопроводный газ, СПГ и удобрения из России.
В декабре 2024 г. Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что, согласно ожиданиям, в 16-пакет санкций войдут экономические «карательные» меры.