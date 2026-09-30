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Главные заявления Путина на первом заседании Госдумы

О воссоединении, спецоперации, обязательствах и протянутой руке
Михаил Беляев
Михаил Терещенко / ТАСС
Михаил Терещенко / ТАСС
Главное
  • О победе и воссоединении регионов
  • О поддержке участников СВО и развитии новых регионов
  • О социальных обязательствах и бюджете
  • Об экономическом росте и инвестициях
  • О технологииях, суверенитете и подачках

Президент Владимир Путин 30 сентября приехал на первое пленарное заседание Государственной думы девятого созыва, поздравил депутатов с победой на выборах и выступил с речью. Он затронул темы воссоединения новых регионов, поддержки участников СВО, социальных обязательств и экономического роста. «Ведомости» собрали главное о заявлениях президента.

О победе и воссоединении регионов

Путин поздравил всех депутатов с победой на выборах. «Коллеги, друзья, прежде всего поздравляю всех депутатов с победой на выборах», – сказал он парламентариям.

Президент также поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов. «Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства, праведной борьбы русских людей всей страны, жителей Донбасса и Новороссии за свободу и справедливость, за подвиг ополченцев 2014 г., героев специальной военной операции», – заявил он.

По словам Путина, выбор жителей новых регионов был предельно ясным: «Воссоединиться с Россией, со своим народом». Он подчеркнул, что референдумы прошли в строгом соответствии с международным правом.

О поддержке участников СВО и развитии новых регионов

Президент указал депутатам нового созыва на необходимость сделать все для победы России и поддержки участников СВО и членов их семей. «Вы, депутаты высшего представительного органа власти России, призваны уделять первоочередное внимание вопросам государственной значимости, повышению обороноспособности страны», – сказал он.

Путин отметил, что широкую поддержку избирателей получили фронтовики и ветераны. «Люди, доказавшие свою безусловную преданность родине на поле боя», – добавил он.

Президент заявил, что в реализации программы комплексного развития новых регионов участвует вся страна. «Сегодня мы сражаемся вместе, а также вместе восстанавливаем, возрождаем Донбасс и Новороссию», – сказал Путин.

О социальных обязательствах и бюджете

Путин заверил, что социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме.

Президент призвал выделить достаточные средства на демографические задачи, улучшение жилищных условий и благосостояния семей с детьми.

Об экономическом росте и инвестициях

Глава государства поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост экономики. «Обязательно поддержать регионы, их бюджетную устойчивость, налоговую базу и в целом развитие экономики, ее уверенный и долгосрочный рост, запуск нового инвестиционного цикла», – заявил он.

Президент позитивно оценил состояние финансовой системы. «Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно», – сказал он.

Путин также заявил, что все национальные проекты и федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме.

О технологииях, суверенитете и подачках

Президент подчеркнул, что Россия должна быть в авангарде технологических перемен. «Все возможности, заделы, внутренние ресурсы у нас для этого имеются», – сказал он.

Путин отметил, что сплоченность общества является залогом обеспечения безопасности и суверенитета России на многие поколения вперед.

Президент попросил депутатов исключить любой «разрушающий популизм». «Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы», – подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что России, в отличие от некоторых, не нужно бегать по всему миру за подачками с протянутой рукой.

«Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, и это самое главное, нам этого не нужно», – заверил он.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования пятипроцентный барьер преодолели пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». «Единая Россия» получила 349 мандатов (во фракцию вошли 350 депутатов), КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии «Родина». Председателем Госдумы был переизбран Вячеслав Володин.

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