Володин предложил вновь подумать о введении KPI для комитетов Госдумы

Так же, как нарушение ряда положений закона ведет к лишению полномочий депутата, так и нарушение параметров, связанных с оценкой результативности деятельности комитетов, должно нести за собой «как дисциплинарное взыскание, так и освобождение от должности председателя комитета», считает спикер Госдумы. «Не хочется называть фамилии <...> но некоторые комитеты, в ведении которых порядка двух госпрограмм, учитывая их профильный характер, даже не удосужились рассмотреть эти темы [об исполнении бюджета за 2025 г.], а сегодня мы обсуждаем эти вопросы», – подчеркнул Володин. По его словам, неэффективные главы комитетов Госдумы не смогут сохранить свои посты до конца созыва. «И здесь фракции должны подумать о ротации таких руководителей», – заявил он.