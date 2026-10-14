Володин предложил вновь подумать о введении KPI для комитетов Госдумы

Володин предложил вновь подумать о введении KPI для комитетов ГосдумыНеисполнение показателей может привести к ротации председателей, подчеркнул спикер
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуться к обсуждению вопроса о введении KPI для комитетов и их председателей. «Мы с вами говорили об оценке эффективности председателей комитетов, но после долгих обсуждений отложили это в сторону, а зря. Поэтому <...> правильно было бы нам вернуться к этой теме и заложить несколько ключевых показателей работы профильных комитетов, включая рассмотрение вопросов по госпрограммам и контролю за этими госпрограммами», – сказал он на пленарном заседании 13 октября перед обсуждением исполнения федерального бюджета за 2025 г.
Так же, как нарушение ряда положений закона ведет к лишению полномочий депутата, так и нарушение параметров, связанных с оценкой результативности деятельности комитетов, должно нести за собой «как дисциплинарное взыскание, так и освобождение от должности председателя комитета», считает спикер Госдумы. «Не хочется называть фамилии <...> но некоторые комитеты, в ведении которых порядка двух госпрограмм, учитывая их профильный характер, даже не удосужились рассмотреть эти темы [об исполнении бюджета за 2025 г.], а сегодня мы обсуждаем эти вопросы», – подчеркнул Володин. По его словам, неэффективные главы комитетов Госдумы не смогут сохранить свои посты до конца созыва. «И здесь фракции должны подумать о ротации таких руководителей», – заявил он.
Похвалы удостоился глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). По словам Володина, он проводил заседания в преддверии рассмотрения бюджета и ранним утром и длились они до позднего вечера. Также председатель оценил работу главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александра Сидякина («Единая Россия»; также с 2021 г. он глава ЦИК партии). «Надо его отметить как положительный пример. А те, кто должность занимали до избрания и сейчас вновь избраны, не рассмотрели эти вопросы», – высказался Володин.
Вопрос о введении KPI для комитетов Госдумы активно обсуждался в VIII созыве. В 2022 г. заняться разработкой критериев поручил также Володин. К июню их удалось сформулировать. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) выделял три блока критериев оценки работы комитетов: процедурный – это соблюдение регламента, смысловой – оценка общественно значимых результатов работы и контрольный – анализ правоприменения, т. е. того, как на практике действуют уже принятые законы.
В 2026 г. для повышения ответственности председателей комитетов и депутатов были внесены изменения в регламент Госдумы, согласно которым главы комитетов ежегодно по итогам созывов будут отчитываться о результатах работы. Отчеты прошли впервые 22 и 23 июля.
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что поддерживает инициативу Володина. Основной KPI для комитетов сегодня – это количество рассмотренных и принятых законопроектов, заявил «Ведомостям» глава комитета по СНГ Леонид Калашников. Но если будет принята новая система оценки эффективности, она «вполне имеет место быть». При этом Калашников обратил внимание на то, что Володин был недоволен тем, что некоторые комитеты не рассматривали исполнение бюджета. «У нас в комитете госпрограммы внешнеполитические, не все открытые, но мы за ними очень внимательно смотрит и за тем, как они выполняются», – подчеркнул Калашников.
Работу комитетов нужно оценивать по конкретным результатам, а не только по количеству проведенных заседаний и рассмотренных законопроектов, сказал «Ведомостям» председатель комитета по малому и среднему предпринимательству (МСП) Станислав Дружинин («Новые люди»), добавив, что поддерживает предложение о KPI. «В первую очередь нужно смотреть на то, как комитеты работают с госпрограммами, контролируют исполнение принятых решений и добиваются устранения выявленных проблем. Отдельное внимание должно уделяться эффективности использования бюджетных средств», – указал он.
Например, при оценке работы комитета по МСП нужно учитывать, насколько принимаемые меры отвечают запросам бизнеса и помогают решать проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются на практике. «При этом показатели должны учитывать специфику каждого комитета. KPI не должны становиться формальной отчетностью», – подчеркнул Дружинин.
Система оценок думских комитетов нужна как инструмент самодисциплины, считает политолог Павел Склянчук. При этом важно понимать, что сами комитеты сильно отличаются друг от друга по загруженности работой, говорит он.
Кроме того, как писали ранее «Ведомости», перегруженность отдельных ключевых комитетов становилась поводом для их аппаратной критики. «Усиление контроля за комитетами и их главами не должно означать вмешательство в их деятельность, иначе это приведет к снижению их самостоятельности в принятии решений», – резюмировал Склянчук.