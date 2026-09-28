Сколько должна стоить красная икра и является ли она премиальным продуктом

По данным ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 992 т лососевых, в 3,4 раза меньше, чем на ту же дату в нечетном прошлом году, и в 2,3 раза – чем в прошлом четном. По итогам этого года вылов по сравнению с 2025 г. может упасть примерно втрое, до 100 000–110 000 т, сообщал 4 сентября журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. Красной икры на фоне такого снижения будет произведено меньше, но ограничивать ее экспорт не планировалось.