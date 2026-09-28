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Главная / Бизнес /

Сколько должна стоить красная икра и является ли она премиальным продуктом

Представление о ее «дешевизне» возникло из-за избытка некачественной продукции
Елена Орехова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цены на красную икру возвращаются к справедливому для премиального продукта уровню, утраченному из-за большого количества браконьерской или некачественной продукции. Такое мнение в интервью «Ведомостям» высказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По данным ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, с начала года по 24 сентября в России было добыто примерно 97 992 т лососевых, в 3,4 раза меньше, чем на ту же дату в нечетном прошлом году, и в 2,3 раза – чем в прошлом четном. По итогам этого года вылов по сравнению с 2025 г. может упасть примерно втрое, до 100 000–110 000 т, сообщал 4 сентября журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков. Красной икры на фоне такого снижения будет произведено меньше, но ограничивать ее экспорт не планировалось.

Красная икра – не продукт повседневного спроса, а премиальный продукт, отмечает Зверев, а естественной платой за редкость и качество является цена. Экономически оправданную стоимость красной икры он оценил в 15–16% и не более 20% в пиковые периоды от стоимости черной икры.

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По словам Зверева, сейчас красная икра возвращается к ценовой норме, которая была разрушена из-за огромного количества браконьерской, некачественной и поэтому дешевой продукции. Для состояния запасов и экономической устойчивости прибрежных предприятий реальная стоимость такой икры была разрушительной.

Дефицита красной икры нет и не будет, уверен Зверев. Но сырьевая база для ее производства, вероятно, спустилась на «долгосрочное плато». Такие периоды в XX в. уже были: например, после 1958 г. последовало почти 30-летие скудных уловов лососевых, с конца 1980-х путина была хорошей, даже богатой. Сейчас, по его мнению, начинается новый период низкой биомассы.

Если низкие уловы действительно станут многолетним явлением, красная икра может устойчиво закрепиться в более высоком ценовом сегменте, а ее потребление на душу населения снизится. В этом нет признаков кризиса рынка – скорее, это адаптация спроса и предложения к изменившейся сырьевой базе, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов. Если цена не реагирует на существенное сокращение предложения, экономика легального промысла и переработки ухудшается. Поэтому определенное повышение стоимости необходимо для сохранения экономической устойчивости отрасли, подчеркнул Суворов. При этом высокая цена не означает физического дефицита: при росте стоимости потребитель может сократить объем покупки, покупать продукт реже или выбирать более доступные виды икры, заметил он.

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Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина говорит про общий понижательный тренд производства: например, в 2017 г. в России было произведено 13 256 т красной икры, в 2018 г. – 22 014 т (рекордный год по вылову лососей, 676 000 т. – «Ведомости), в 2019 г. – 21 296 т, а в 2023 г. – 23 985 т. Рекордные выловы зачастую, но не всегда означают рекордный объем производства красной икры: на этот показатель могут влиять переходящие остатки, а также объемы мощностей для производства и хранения.

В 2024 г. красной икры произведено в 2,3 раза меньше к предыдущему году – 10 257 т, в 2025 г. – 12 582 т. При этом цена производителя с 2017 по 2025 г., по оценке Корягиной, росла значительно быстрее (+344%), чем конечная потребительская цена (+197%). Поэтому удорожание икры диктуется не спекулятивными наценками ритейла, а фундаментальным ростом стоимости сырья – т. е. дефицитом биоресурса и издержками добычи. Ужесточение контроля за качеством икры и изъятие из оборота партий забракованной икры сокращает общее легальное предложение и также толкает цену вверх, но работает на оздоровление рынка, добавила Корягина.

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