Суд отпустил из СИЗО бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан
Первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката Ивана Павлова. По его словам, обвиняемую уже отпустили из СИЗО домой, содержание под стражей ей заменили на запрет определенных действий. Другой адвокат Цуркан – Евгений Смирнов – подтвердил «Ведомостям», что Цуркан выпустили из СИЗО. Ей нельзя будет покидать дом ночью и общаться с помощью средств связи, объяснил он.
Цуркан была арестована в июне 2018 г., бывший топ-менеджер обвиняется в шпионаже. Ей инкриминируют сбор и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Цуркан вину не признает.
По версии следствия, в 2004 г. обвиняемая начала сотрудничать с молдавской спецслужбой, а в 2015 г. передала ей проект документа Министерства энергетики об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества.
Группа «Интер РАО» – энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ, единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, энергосбытом, международным энерготрейдингом, инжинирингом, экспортом энергооборудования, управлением распределительными электросетями за пределами России.