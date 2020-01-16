Суд отпустил из СИЗО бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан

Первый апелляционный суд общей юрисдикции изменил меру пресечения бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ее адвоката Ивана Павлова. По его словам, обвиняемую уже отпустили из СИЗО домой, содержание под стражей ей заменили на запрет определенных действий. Другой адвокат Цуркан – Евгений Смирнов – подтвердил «Ведомостям», что Цуркан выпустили из СИЗО. Ей нельзя будет покидать дом ночью и общаться с помощью средств связи, объяснил он.