Суд арестовал 451 млн рублей по делу бывшего топ-менеджера «Интер РАО»

По версии следствия, Цуркан в 2004 г. начала сотрудничать с молдавской спецслужбой, а в 2015 г. передала ей проект документа Министерства энергетики об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества. Источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, уточнял, что фигурантку заподозрили в работе на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО.