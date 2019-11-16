Суд арестовал 451 млн рублей по делу бывшего топ-менеджера «Интер РАО»
Лефортовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства в размере 451 млн руб., принадлежащие бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда. По его словам, арестованные средства были изъяты по месту жительства обвиняемой, а также в арендованных ею банковских сейфах.
Ранее Лефортовский суд арестовал три банковских счета Цуркан, на которых находится более 500 млн руб. Таким образом в рамках уголовного дела арестовано около 1 млрд руб.
Цуркан находится под арестом в СИЗО «Лефортово» с июня прошлого года, ей инкриминируют сбор и разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» свою вину не признает.
По версии следствия, Цуркан в 2004 г. начала сотрудничать с молдавской спецслужбой, а в 2015 г. передала ей проект документа Министерства энергетики об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества. Источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, уточнял, что фигурантку заподозрили в работе на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО.