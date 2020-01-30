Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже

Обвинение, со слов Цуркан, утверждает, что молдавские спецслужбы передавали письма в офис НАТО. Сама Цуркан утверждает, что не могла их передать молдавской разведке, так как у нее не было к ним доступа. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» рассказывает и о других документах из ее дела – ксерокопии из личного дела агента и протокол допроса сотрудника ФСБ. Цуркан утверждает, что в анкете, датированной 2004 г., фигурируют данные и фотографии от 2006–2010 гг. Она также не согласна с утверждениями ФСБ о том, что молдавская сторона обеспечивала ей карьерный рост в «Интер РАО».