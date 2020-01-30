Цуркан впервые пояснила суть предъявленных ей обвинений в шпионаже
В числе документов, на которых основывается обвинение в разглашении государственной тайны, являются письма министра энергетики Александра Новака и его заместителя Анатолия Яновского, рассказала «РБК» обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан. Бывший член правления «Интер РАО» рассказывает, что письма касались поставок газа в Молдавию и поставок электроэнергии в Крым, а также поставок российского электричества «не буду говорить куда».
Обвинение, со слов Цуркан, утверждает, что молдавские спецслужбы передавали письма в офис НАТО. Сама Цуркан утверждает, что не могла их передать молдавской разведке, так как у нее не было к ним доступа. Бывший топ-менеджер «Интер РАО» рассказывает и о других документах из ее дела – ксерокопии из личного дела агента и протокол допроса сотрудника ФСБ. Цуркан утверждает, что в анкете, датированной 2004 г., фигурируют данные и фотографии от 2006–2010 гг. Она также не согласна с утверждениями ФСБ о том, что молдавская сторона обеспечивала ей карьерный рост в «Интер РАО».
Цуркан была арестована в июне 2018 г. Следствие утверждало, что в 2004 г. ее завербовала разведка Молдавии. В 2015 г., по версии следствия, Цуркан передала молдавским спецслужбам проект документа Министерства энергетики, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В январе, после почти полутора лет нахождения под стражей, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью.