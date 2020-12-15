Прокуратура потребовала назначить Цуркан 18 лет колонии по делу о шпионаже

По версии следствия, в 2004 г. Цуркан была завербована молдавской разведкой и впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Топ-менеджера арестовали в июне 2018 г., а в январе 2020 г. отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. 7 февраля решением кассационного суда ее вновь отправили под стражу.