Прокуратура потребовала назначить Цуркан 18 лет колонии по делу о шпионаже
Гособвинение потребовало назначить бывшему топ-менеджеру компании «ИнтерРАО» Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже, наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.
«Во вторник начались прения сторон по делу Цуркан. В ходе выступления гособвинитель потребовал признать ее виновной в шпионаже и приговорить к 18 годам колонии строгого режима», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, в 2004 г. Цуркан была завербована молдавской разведкой и впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Топ-менеджера арестовали в июне 2018 г., а в январе 2020 г. отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. 7 февраля решением кассационного суда ее вновь отправили под стражу.
Цуркан вину не признает. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, который якобы передала, и доказательства ее вины сфальсифицированы. Топ-менеджер заявила, что уголовное преследование обусловлено намерением сместить ее с должности.
Во время своего освобождения в интервью РБК Цуркан попросила президента России Владимира Путина помочь ей доказать невиновность с помощью независимого расследования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что главе государства доложат об этом, но он не станет вмешиваться в следственные действия.