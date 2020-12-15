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Прокуратура потребовала назначить Цуркан 18 лет колонии по делу о шпионаже

Ведомости

Гособвинение потребовало назначить бывшему топ-менеджеру компании «ИнтерРАО» Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже, наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

«Во вторник начались прения сторон по делу Цуркан. В ходе выступления гособвинитель потребовал признать ее виновной в шпионаже и приговорить к 18 годам колонии строгого режима», — сказал собеседник агентства. 

По версии следствия, в 2004 г. Цуркан была завербована молдавской разведкой и впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Топ-менеджера арестовали в июне 2018 г., а в январе 2020 г. отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. 7 февраля решением кассационного суда ее вновь отправили под стражу.

Цуркан вину не признает. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, который якобы передала, и доказательства ее вины сфальсифицированы. Топ-менеджер заявила, что уголовное преследование обусловлено намерением сместить ее с должности.

Во время своего освобождения в интервью РБК Цуркан попросила президента России Владимира Путина помочь ей доказать невиновность с помощью независимого расследования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что главе государства доложат об этом, но он не станет вмешиваться в следственные действия.

Ранее по теме: Генпрокуратура направила в суд дело о шпионаже в отношении Цуркан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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