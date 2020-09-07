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Генпрокуратура направила в суд дело о шпионаже в отношении Цуркан

Ведомости

Генпрокуратура направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера госкомпании «ИнтерРАО» Карины Цуркан. Она обвиняется в шпионаже (ст. 276 УК), сообщили в ведомстве. Уточняется, что предварительное следствие по делу провело Следственное управление ФСБ России, а обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура.

Цуркан арестовали в июне 2018 г. Следствие считает, что в 2004 г. топ-менеджера завербовала разведка Молдавии, которой она впоследствии передала проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В январе 2020 г. Цуркан отпустили из СИЗО, запретив пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля кассационный суд удовлетворил жалобу следствия и вернул ее в СИЗО.

Бывший топ-менеджер не признает вину и считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали. После освобождения из СИЗО Цуркан дала интервью РБК, в котором обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она просила дать ей возможность доказать свою невиновность с помощью независимого расследования. В Кремле сообщили, что президенту доложат о просьбе, но его вмешательство в следственные действия невозможно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных