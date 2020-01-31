Песков прокомментировал обращение Цуркан к Путину
Президенту Владимиру Путину будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако вмешательство президента в следственные действия невозможно и Путин никогда этого не делает, подчеркнул пресс-секретарь. Но поскольку призыв был опубликован в СМИ, он войдет в специальный дайджест и дойдет до президента, пояснил Песков.
Ранее бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, в интервью РБК обратилась к Путину с просьбой о помощи. Она попросила президента дать ей возможность доказать свою невиновность с помощью независимого расследования. «Я не могу просить помощи больше ни у кого», – добавила обвиняемая.
Цуркан была арестована в июне 2018 г. По версии следствия, в 2004 г. топ-менеджера завербовала разведка Молдавии. В 2015 г. Цуркан якобы передала молдавским спецслужбам проект документа Министерства энергетики, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В январе 2020 г., после почти полутора лет нахождения под стражей, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью.
Цуркан считает, что дело в отношении нее построено на фальсифицированных доказательствах. Она утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб и не видела документ, в передаче которого ее обвиняют. Уголовное преследование Цуркан связала с желанием сместить ее с занимаемой должности.