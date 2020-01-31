Песков прокомментировал обращение Цуркан к Путину

Цуркан была арестована в июне 2018 г. По версии следствия, в 2004 г. топ-менеджера завербовала разведка Молдавии. В 2015 г. Цуркан якобы передала молдавским спецслужбам проект документа Министерства энергетики, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В январе 2020 г., после почти полутора лет нахождения под стражей, Цуркан выпустили из СИЗО, запретив ей пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью.