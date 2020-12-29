Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонии

Павлов считает, что доказательства, на которые опиралось обвинение, «нельзя было вообще использовать». По его словам, обвинение опиралось, в частности, на документ, который следствие назвало ксерокопией анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы. При этом, утверждает Павлов, там имеются помарки и грамматические ошибки. Сама Цуркан не признала вину и подчеркивала, что не имела доступа к гостайне во время работы в «Интер РАО». Она считает преследование попыткой сместить ее с должности.