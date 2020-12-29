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Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонии

Ее признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии
Илья Лакстыгал Наталья Иванкина
Михаил Почуев / ТАСС

Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«[Цуркан] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

Прокуратура просила назначить ей 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Цуркан Иван Павлов заявил «Ведомостям», что считает приговор Цуркан «черной страницей российского правосудия». «Защита будет добиваться отмены и признания Карины невиновной и ее полного оправдания и скорейшего освобождения», — сказал он.

Павлов считает, что доказательства, на которые опиралось обвинение, «нельзя было вообще использовать». По его словам, обвинение опиралось, в частности, на документ, который следствие назвало ксерокопией анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы. При этом, утверждает Павлов, там имеются помарки и грамматические ошибки. Сама Цуркан не признала вину и подчеркивала, что не имела доступа к гостайне во время работы в «Интер РАО». Она считает преследование попыткой сместить ее с должности.

Ранее по теме: Прокуратура потребовала назначить Цуркан 18 лет колонии по делу о шпионаже

Следствие считает, что в 2004 г. Цуркан завербовала разведка Молдавии. Топ-менеджер впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Цуркан арестовали в июне 2018 г. после почти трех лет оперативной разработки.

В январе 2020 г. ее отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля 2020 г. решением кассационного суда Цуркан вновь отправили под стражу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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