Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонии

Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонииЕе признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии
Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карину Цуркан к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«[Цуркан] признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.
Прокуратура просила назначить ей 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокат Цуркан Иван Павлов заявил «Ведомостям», что считает приговор Цуркан «черной страницей российского правосудия». «Защита будет добиваться отмены и признания Карины невиновной и ее полного оправдания и скорейшего освобождения», — сказал он.
Павлов считает, что доказательства, на которые опиралось обвинение, «нельзя было вообще использовать». По его словам, обвинение опиралось, в частности, на документ, который следствие назвало ксерокопией анкеты из личного дела агента молдавской спецслужбы. При этом, утверждает Павлов, там имеются помарки и грамматические ошибки. Сама Цуркан не признала вину и подчеркивала, что не имела доступа к гостайне во время работы в «Интер РАО». Она считает преследование попыткой сместить ее с должности.
Следствие считает, что в 2004 г. Цуркан завербовала разведка Молдавии. Топ-менеджер впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Цуркан арестовали в июне 2018 г. после почти трех лет оперативной разработки.
В январе 2020 г. ее отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля 2020 г. решением кассационного суда Цуркан вновь отправили под стражу.