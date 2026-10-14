Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела

По ее словам, наиболее вероятен сдвиг к менее рискованным форматам – совмещению бизнеса с работой, небольшим проектам, самозанятости и постепенному запуску. Такой эффект не обязательно негативен, полагает Тирских. Она отмечает, что переход людей в продуктивную наемную занятость или к менее рискованным форматам предпринимательства может повысить эффективность использования труда и сбережений. Шубин отмечает, что развитие бизнеса напрямую зависит от «сбалансированной, справедливой налоговой политики». Он напоминает о сложностях для предпринимателей из-за масштабных налоговых поправок в последние два года, направленных на увеличение фискальной нагрузки на МСП. «Одновременно растут тарифы, стоимость заемных средств и другие издержки. Все это неизбежно влияет на желание граждан открывать собственное дело», – добавляет Шубин.