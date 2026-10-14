Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела

Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего делаВ текущем году доля предпочитающих наем респондентов выросла сразу на 6 п. п.
Доля россиян, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6 процентных пунктов относительно 2025 г., говорится в исследовании сервиса по подбору персонала SuperJob и сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус» «Сколько стоит стать предпринимателем в 2026 году: что думают россияне». Не рассматривают предпринимательство и предпочитают работу по найму 40% опрошенных за сентябрь 2026 г. Год назад таких было 34%.
В опросе участвовали жители 569 населенных пунктов по всем округам страны. В выборку входили 3000 респондентов, которые относятся к экономически активному населению России старше 18 лет. «Контур.Фокус» также проанализировал данные о руководителях юридических лиц и индивидуальных предпринимателях (ИП), чтобы сопоставить карьерные амбиции россиян с фактической гендерной структурой российского бизнеса. Выборка формировалась по территориальному принципу: число участников от каждого федерального округа определялось пропорционально его доле в экономически активном населении страны, пояснил представитель сервиса.
Особенности национального бизнеса
В целом в стране каждый второй россиянин (51%) хотел бы открыть свое дело. Еще 9% респондентов затруднились с выбором ответа, следует из данных исследования. Самыми привлекательными для старта своего бизнеса сферами стали информационные технологии (6%) и торговля (5%). На третьем месте – производство, строительство, красота или сфера развлечений (по 4%). Еще 3% опрошенных хотели бы попробовать свои силы в образовании.
Готовность начать свое дело связана с социодемографическими характеристиками респондента, отмечается в исследовании. Граждане старше 45 лет чаще отказываются от предпринимательства (52%), чем те, кто младше (35–41%). Исследователи указывают и на наличие гендерного разрыва в результатах опроса.
Так, не рассматривают для себя возможность начать собственное дело 45% опрошенных женщин против 38% респондентов-мужчин.
При этом доля женщин в числе новых индивидуальных предпринимателей постепенно растет. Среди ИП, зарегистрированных в январе – июле 2026 г., они составили 44,2%, тогда как за аналогичный период 2016 г. их доля достигала 41,1%, сообщают аналитики. Они отмечают, что в целом женщины заметно сильнее представлены среди индивидуальных предпринимателей, чем среди руководителей юридических лиц. Их доля составляет 41,2 и 31,8% соответственно.
Авторы исследования указывают на повышенный интерес к некоторым направлениям бизнеса в зависимости от половой принадлежности опрошенных. Например, мужчины чаще хотят начать бизнес в IT-сфере (10% против 2% среди россиянок), производстве (7% против 1%), строительстве (6% против 2%). Женщины рассматривают бьюти-индустрию (7% против менее 1% среди мужчин) и развлекательную сферу (5% против 3% соответственно).
При этом отраслевая картина среди действующих предпринимателей также указывает на схожие тенденции. Женщины составляют 81% руководителей ИП в медицине и индустрии красоты и 67% – в сфере одежды. В IT их доля составляет 24%, в строительстве – 18%, в логистике и транспорте – 16%, приводят данные авторы доклада.
Число малых и средних предприятий в России составляет 6,7 млн, что на 3,5% выше прошлогоднего уровня, сообщала Корпорация МСП в октябре. Из них 6,43 млн относятся к микропредприятиям. Всего в МСП задействовано 27,9 млн россиян – 38% от занятых в экономике. Еще 16,88 млн человек составляют самозанятые.
По данным летнего опроса «Авито работы» и «Авито рекламы», около 48% россиян в той или иной степени задумываются о запуске собственного дела, а среди молодежи 18–24 лет – 60%, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Авито работы». Представители платформы отмечают, что все чаще старт происходит через самозанятость, индивидуальное предпринимательство и цифровые платформы.
Почему россияне выбирают наем
В SuperJob не склонны трактовать результаты опроса как устойчивый тренд, поскольку даже предпочтение работы по найму не исключает подработки или развития своего бизнеса параллельно с основной занятостью, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
Тенденция снижения интереса к предпринимательству вполне реалистична, полагает исполнительный директор ассоциации малого и среднего бизнеса «Опора России» Андрей Шубин. Потенциальный бизнесмен оценивает не только возможный доход, но и риски, которые ему придется нести, поясняет Шубин. По его словам, на фоне роста расходов, налоговой нагрузки и неопределенности стабильная работа по найму становится для многих более привлекательной альтернативой.
При нестабильном доходе, высоких стартовых затратах, дорогом финансировании, неуверенности в спросе и привлекательных условиях найма наемная работа становится более надежной альтернативой бизнесу, подтверждает управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
По ее словам, наиболее вероятен сдвиг к менее рискованным форматам – совмещению бизнеса с работой, небольшим проектам, самозанятости и постепенному запуску. Такой эффект не обязательно негативен, полагает Тирских. Она отмечает, что переход людей в продуктивную наемную занятость или к менее рискованным форматам предпринимательства может повысить эффективность использования труда и сбережений. Шубин отмечает, что развитие бизнеса напрямую зависит от «сбалансированной, справедливой налоговой политики». Он напоминает о сложностях для предпринимателей из-за масштабных налоговых поправок в последние два года, направленных на увеличение фискальной нагрузки на МСП. «Одновременно растут тарифы, стоимость заемных средств и другие издержки. Все это неизбежно влияет на желание граждан открывать собственное дело», – добавляет Шубин.
Как долго сохранится тренд
Осторожность в отношении собственного бизнеса может сохраняться еще один-два года, если открытие дела будет восприниматься как существенно более рискованный способ заработка, чем работа по найму, полагает Тирских.
Если налоговая и административная нагрузки продолжат расти, снижение интереса к собственному бизнесу может приобрести устойчивый характер, предостерегает Шубин. При этом падение предпринимательской активности – это не только меньше новых предприятий, но и сокращение конкуренции, рабочих мест, инвестиций и возможностей для экономического роста, отмечает он. По словам Тирских, ключевым риском для экономики является не отказ от слабых бизнес-идей, а откладывание перспективных проектов из-за барьеров. Именно это означает потерю потенциальных инвестиций, инноваций, конкуренции и роста, отмечает Тирских.
Шубин добавляет, что тренд на спад интереса к ведению бизнеса можно остановить и развернуть. Для этого необходимо обеспечить предсказуемость налоговой политики, сократить издержки бизнеса, неналоговые платежи и избыточные административные требования, полагает Шубин. Перелом будет возможен, когда потенциальные предприниматели увидят более понятный спрос, приемлемые стартовые расходы и возможность проверить идею без потери основного дохода, ожидает Тирских.
При этом Шубин видит позитив в том, что каждый второй россиянин по-прежнему хотел бы заниматься своим бизнесом. «Это говорит о сохранении значительного предпринимательского потенциала в стране», – полагает исполнительный директор «Опоры России». Нынешнюю осторожность не стоит воспринимать как долгосрочный отказ от собственного дела, при снижении нагрузки и более благоприятных условиях интерес к предпринимательству может достаточно быстро перейти в практические шаги, отметил представитель SuperJob.