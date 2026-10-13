Аналитики «Сбера» указали на сокращение дефицита кадров за счет пожилых

Аналитики «Сбера» указали на сокращение дефицита кадров за счет пожилыхПри этом рынок труда уже исчерпал доступные резервы и нуждается в новых подходах
Рост участия на рынке труда людей 55 лет и старше обеспечил большую часть общего прироста рабочей силы за период с 2021 по 2025 г., говорится в исследовании Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка «Термометр рынка труда. Рынок труда России: что произошло, где росли зарплаты и чего ждать до 2029». Документ подготовлен в преддверии конференции компании «Больше чем обучение».
Численность занятых, согласно выборочному обследованию рабочей силы Росстата, выросла с 71,7 млн человек до 74,4 млн за период 2021–2025 гг., напоминают аналитики. Из 2,7 млн прироста 2,2 млн – это работники 55 лет и старше, говорится в исследовании ЦМИ. Авторы подчеркивают, что речь не о возвращении на рынок труда, а скорее об отложенном выходе на пенсию или работе после наступления пенсионного возраста.