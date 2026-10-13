Аналитики «Сбера» указали на сокращение дефицита кадров за счет пожилых

Численность занятых, согласно выборочному обследованию рабочей силы Росстата, выросла с 71,7 млн человек до 74,4 млн за период 2021–2025 гг., напоминают аналитики. Из 2,7 млн прироста 2,2 млн – это работники 55 лет и старше, говорится в исследовании ЦМИ. Авторы подчеркивают, что речь не о возвращении на рынок труда, а скорее об отложенном выходе на пенсию или работе после наступления пенсионного возраста.