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Главная / Экономика /

Аналитики «Сбера» указали на сокращение дефицита кадров за счет пожилых

При этом рынок труда уже исчерпал доступные резервы и нуждается в новых подходах
Ксения Котченко
Повышение пенсионного возраста удерживает на рынке труда тех, кто мог бы уже выйти на пенсию
Повышение пенсионного возраста удерживает на рынке труда тех, кто мог бы уже выйти на пенсию / Алексей Орлов / Ведомости

Рост участия на рынке труда людей 55 лет и старше обеспечил большую часть общего прироста рабочей силы за период с 2021 по 2025 г., говорится в исследовании Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка «Термометр рынка труда. Рынок труда России: что произошло, где росли зарплаты и чего ждать до 2029». Документ подготовлен в преддверии конференции компании «Больше чем обучение».

Численность занятых, согласно выборочному обследованию рабочей силы Росстата, выросла с 71,7 млн человек до 74,4 млн за период 2021–2025 гг., напоминают аналитики. Из 2,7 млн прироста 2,2 млн – это работники 55 лет и старше, говорится в исследовании ЦМИ. Авторы подчеркивают, что речь не о возвращении на рынок труда, а скорее об отложенном выходе на пенсию или работе после наступления пенсионного возраста.

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