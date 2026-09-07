Binance хочет создать в Казахстане хаб для расчетов по СНГ
Крупная криптобиржа Binance намерена создать в Казахстане хаб для расчетов по СНГ. Об этом сообщили в национальном банке страны, передает Kapital.kz
Регулятор и Binance Investments Co. подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное развитие в Казахстане регионального расчетного хаба группы Binance. Он будет ориентирован на обслуживание международных платежей и денежных переводов, включая расчеты по операциям с цифровыми активами клиентов компании из стран Центральной Азии, СНГ и Восточной Европы.
В рамках проекта планируется создать в Казахстане организацию группы Binance и необходимую инфраструктуру с получением лицензии нацбанка на работу в качестве платежной организации первой категории. Реализация проекта позволит перенести в Казахстан часть региональных операций Binance и обслуживать через казахстанскую юрисдикцию значительную часть клиентов региона.
В июне «Ведомости» писали, что Binance создала локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана – Binance Kazakhstan. С ее помощью можно будет обменивать и конвертировать криптовалюты, торговать ими, заводить и выводить фиатные валюты, хранить криптовалютные активы. Платформа действует на основе лицензии от комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA), указывает компания в пресс-релизе. Постоянная лицензия, говорится там, дает Binance в Казахстане статус регулируемой платформы «с надежными системами контроля соответствия и безопасности».