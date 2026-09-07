Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,849+0,52%BISVP9,82+0,2%CHKZ16 500-0,3%IMOEX2 256,72+0,15%RTSI821,06+0,15%RGBI113,81+0,01%RGBITR774,32+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Binance хочет создать в Казахстане хаб для расчетов по СНГ

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Крупная криптобиржа Binance намерена создать в Казахстане хаб для расчетов по СНГ. Об этом сообщили в национальном банке страны, передает Kapital.kz

Регулятор и Binance Investments Co. подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает совместное развитие в Казахстане регионального расчетного хаба группы Binance. Он будет ориентирован на обслуживание международных платежей и денежных переводов, включая расчеты по операциям с цифровыми активами клиентов компании из стран Центральной Азии, СНГ и Восточной Европы.

В рамках проекта планируется создать в Казахстане организацию группы Binance и необходимую инфраструктуру с получением лицензии нацбанка на работу в качестве платежной организации первой категории. Реализация проекта позволит перенести в Казахстан часть региональных операций Binance и обслуживать через казахстанскую юрисдикцию значительную часть клиентов региона.

В июне «Ведомости» писали, что Binance создала локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана – Binance Kazakhstan. С ее помощью можно будет обменивать и конвертировать криптовалюты, торговать ими, заводить и выводить фиатные валюты, хранить криптовалютные активы. Платформа действует на основе лицензии от комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA), указывает компания в пресс-релизе. Постоянная лицензия, говорится там, дает Binance в Казахстане статус регулируемой платформы «с надежными системами контроля соответствия и безопасности».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её