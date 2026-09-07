Binance хочет создать в Казахстане хаб для расчетов по СНГ

В июне «Ведомости» писали, что Binance создала локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана – Binance Kazakhstan. С ее помощью можно будет обменивать и конвертировать криптовалюты, торговать ими, заводить и выводить фиатные валюты, хранить криптовалютные активы. Платформа действует на основе лицензии от комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA), указывает компания в пресс-релизе. Постоянная лицензия, говорится там, дает Binance в Казахстане статус регулируемой платформы «с надежными системами контроля соответствия и безопасности».