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Binance запускает в Казахстане платформу для торговли криптовалютой

Эксперты считают, что это может упростить доступ россиян к площадке
Михаил Кузнецов
Пользователям платформы в Казахстане сейчас доступен 21 вид криптовалюты (в том числе биткойн) и токенов. До конца 2023 г. планируется довести их количество до 100 / RICCARDO MILANI / Hans Lucas via AFP

Крупнейшая мировая криптобиржа Binance создала локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана – Binance Kazakhstan, рассказал «Ведомостям» представитель площадки. С ее помощью можно будет обменивать и конвертировать криптовалюты, торговать ими, заводить и выводить фиатные валюты, хранить криптовалютные активы. Платформа действует на основе лицензии от комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA), указывает компания в пресс-релизе. Постоянная лицензия, говорится там, дает Binance в Казахстане статус регулируемой платформы «с надежными системами контроля соответствия и безопасности».

К моменту запуска пользователям доступны покупка и продажа криптовалют с использованием фиатного баланса, спотовая торговля и конвертация. В соответствии с регуляторными требованиями Казахстана некоторые продукты и сервисы, которые есть у Binance в других юрисдикциях, могут быть недоступны или ограниченно доступны пользователям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных