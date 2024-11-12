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Мишустин: по росту ВВП Россия опередила страны, вводившие против нее санкции

Ведомости

За три квартала 2024 г. рост ВВП в России превысил 4%. По этой динамике Россия значительно превосходит страны, которые ввели против нее санкции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин настаивает на важности продолжения активного развития, в том числе через создание экономики предложения. Для этого, по его словам, нужно сделать максимально подробным и логичным единый план по достижению национальных целей развития.

Контролировать работу будет двухуровневая система мониторинга и анализа: операционная система будет ежемесячно отслеживать изменения показателей национальных целей, а также непосредственно нацпроектов и госпрограмм. Стратегическая система предназначена для определения причины отклонений, возникновения рисков и управления ими. Персональную ответственность за выполнение показателей будут нести профильные вице-премьеры.

26 августа президент России Владимир Путин сообщил о росте ВВП на 4,6% за первое полугодие 2024 г. По словам президента, экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами». Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. Рост ВВП страны и зарплат позитивно отразился и на федеральном бюджете, доходы которого с января по июль приблизились к 20 трлн руб. (+36% относительно 2023 г.), обратил внимание Путин. Почти две трети поступлений – ненефтегазовые доходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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