Мишустин: по росту ВВП Россия опередила страны, вводившие против нее санкции
За три квартала 2024 г. рост ВВП в России превысил 4%. По этой динамике Россия значительно превосходит страны, которые ввели против нее санкции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин настаивает на важности продолжения активного развития, в том числе через создание экономики предложения. Для этого, по его словам, нужно сделать максимально подробным и логичным единый план по достижению национальных целей развития.
Контролировать работу будет двухуровневая система мониторинга и анализа: операционная система будет ежемесячно отслеживать изменения показателей национальных целей, а также непосредственно нацпроектов и госпрограмм. Стратегическая система предназначена для определения причины отклонений, возникновения рисков и управления ими. Персональную ответственность за выполнение показателей будут нести профильные вице-премьеры.
26 августа президент России Владимир Путин сообщил о росте ВВП на 4,6% за первое полугодие 2024 г. По словам президента, экономика продолжает расти «хорошими, высокими темпами». Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. Рост ВВП страны и зарплат позитивно отразился и на федеральном бюджете, доходы которого с января по июль приблизились к 20 трлн руб. (+36% относительно 2023 г.), обратил внимание Путин. Почти две трети поступлений – ненефтегазовые доходы.