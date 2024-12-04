Путин заявил об отсутствии в России проблемы с молодежной безработицей
В России отсутствует проблема молодежной безработицы, на данный момент этот показатель составляет 9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия зовет!».
По словам главы государства, о структурных изменениях на рынке труда свидетельствует снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, и увеличение занятости среди молодежи до 25 лет.
«Мы знаем, что молодежная безработица – это проблема в очень многих странах, у нас она тоже существует или, точнее сказать уже, существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определенное время, и даже совсем недавно, он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны», – сказал Путин.
Президент назвал рекордно низким уровень безработицы в России в целом, этот показатель составляет 2,3% и является минимальным на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран. По словам Путина, во многих государствах Европы безработица составляет 7% и выше.
4 декабря российский лидер выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», который проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.