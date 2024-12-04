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Путин заявил об отсутствии в России проблемы с молодежной безработицей

Ведомости

В России отсутствует проблема молодежной безработицы, на данный момент этот показатель составляет 9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия зовет!».

По словам главы государства, о структурных изменениях на рынке труда свидетельствует снижение безработицы в регионах, где она была традиционно высока, и увеличение занятости среди молодежи до 25 лет.

«Мы знаем, что молодежная безработица – это проблема в очень многих странах, у нас она тоже существует или, точнее сказать уже, существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определенное время, и даже совсем недавно, он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны», – сказал Путин.

Президент назвал рекордно низким уровень безработицы в России в целом, этот показатель составляет 2,3% и является минимальным на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран. По словам Путина, во многих государствах Европы безработица составляет 7% и выше.

4 декабря российский лидер выступает на пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!», который проходит с 4 по 5 декабря. На мероприятии участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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