Путин заявил об отсутствии в России проблемы с молодежной безработицей

«Мы знаем, что молодежная безработица – это проблема в очень многих странах, у нас она тоже существует или, точнее сказать уже, существовала. Здесь уровень безработицы ниже 9%, хотя в определенное время, и даже совсем недавно, он зашкаливал за 20-25% в некоторых регионах страны», – сказал Путин.