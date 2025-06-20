Путин призвал сделать экономику России более технологичной

В ходе того же мероприятия президент РФ заявил, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. По словам президента, представления об экономике России как исключительно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов явно устарели. Путин пояснил, что показатели говорят о другом: Россия занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП), а в Европе – первое.