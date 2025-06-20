Путин призвал сделать экономику России более технологичной
Экономика России должна стать более технологичной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, это не пожелание, а «требование сегодняшнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее».
В ходе того же мероприятия президент РФ заявил, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. По словам президента, представления об экономике России как исключительно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов явно устарели. Путин пояснил, что показатели говорят о другом: Россия занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП), а в Европе – первое.
Президент также подчеркнул, что рост ВВП страны завязан не только на военно-промышленном комплексе (ВПК), растут также агропромышленный комплекс и другие отрасли. При этом ВВП России ежегодно растет более чем на 4%, несмотря на все сложности.