Путин: ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности

19 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на ПМЭФе будет объемным. Глава государства даст оценку текущего состояния экономики России и обозначит ключевые направления ее дальнейшего развития. Также в фокусе внимания окажутся вопросы международной повестки, в рамках которой развивается российская экономика.