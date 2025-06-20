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Путин: ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности

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ВВП России ежегодно растет более чем на 4%, несмотря на все сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 г. – 7,2%, в 2024 г. – 4,9%», – сказал Путин.

По его словам, эти показатели являются весомыми и устойчивыми, что свидетельствует о снижении зависимости экономики от сырьевого сектора.

Путин отметил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой явно устарело.

«Наша экономика не просто уверенно развивается, но становится более качественной, сложной и многогранной», – пояснил президент.

19 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на ПМЭФе будет объемным. Глава государства даст оценку текущего состояния экономики России и обозначит ключевые направления ее дальнейшего развития. Также в фокусе внимания окажутся вопросы международной повестки, в рамках которой развивается российская экономика.

Ожидается, что президент затронет тему высокой ключевой ставки ЦБ (20%), которая неоднократно становилась предметом критики со стороны бизнеса и властей. После основной части выступления Путин ответит на вопросы участников форума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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