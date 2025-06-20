Путин: ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, несмотря на все сложности
ВВП России ежегодно растет более чем на 4%, несмотря на все сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 г. – 7,2%, в 2024 г. – 4,9%», – сказал Путин.
По его словам, эти показатели являются весомыми и устойчивыми, что свидетельствует о снижении зависимости экономики от сырьевого сектора.
Путин отметил, что представление о российской экономике как исключительно сырьевой явно устарело.
«Наша экономика не просто уверенно развивается, но становится более качественной, сложной и многогранной», – пояснил президент.
19 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что выступление Путина на ПМЭФе будет объемным. Глава государства даст оценку текущего состояния экономики России и обозначит ключевые направления ее дальнейшего развития. Также в фокусе внимания окажутся вопросы международной повестки, в рамках которой развивается российская экономика.
Ожидается, что президент затронет тему высокой ключевой ставки ЦБ (20%), которая неоднократно становилась предметом критики со стороны бизнеса и властей. После основной части выступления Путин ответит на вопросы участников форума.