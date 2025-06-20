Путин: рост экономики России завязан не только на ВПК
Рост ВВП России завязан не только на ВПК, растут агропромышленный комплекс и другие отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Общий рост ВВП был завязан не только на оборонно-промышленный комплекс. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но мы все-таки должны внимательно смотреть за структурой этого роста», – сказал президент.
Глава государства заявил также о необходимости менять структуру отечественной экономики. Россия, по его словам, многого добилась в этом направлении, но с учетом изменений в мире важно идти вперед.