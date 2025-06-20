Россия занимает первое место в Европе по объему экономики
Россия занимает первое место в Европе по объему экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам президента, представления об экономике России как исключительно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов явно устарели. Путин пояснил, что показатели говорят о другом – Россия занимает четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта (ВВП), а в Европе – первое.
Он отметил, что такого результата удалось добиться благодаря работе множества предприятий и компаний, их коллективов, а также инициативе и труду предпринимателей.
Президент также подчеркнул, что рост ВВП страны завязан не только на военно-промышленном комплексе (ВПК) – растет также агропромышленный комплекс и другие отрасли.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Планерная сессия с участием Путина станет ключевым событием форума. В ней также примут участие лидеры Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.