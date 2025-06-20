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Путин оценил развитие ситуации с инфляцией в России

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Ситуация с инфляцией в России развивается лучше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства привел статические данные, согласно которым годовая инфляция в стране уже снизилась до менее 10%. По состоянию на 16 июня этот показатель составил 9,6%.

«Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – подчеркнул Путин.

6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

По данным Росстата, инфляция в мае ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала 2025 г. рост цен составил 3,56%. За месяц продукты питания подорожали на 0,26%, услуги – на 1,34%, непродовольственные товары подешевели на 0,13%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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