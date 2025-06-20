Путин оценил развитие ситуации с инфляцией в России
Ситуация с инфляцией в России развивается лучше прогнозов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства привел статические данные, согласно которым годовая инфляция в стране уже снизилась до менее 10%. По состоянию на 16 июня этот показатель составил 9,6%.
«Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается», – подчеркнул Путин.
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. Это стало первым решением о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. В регуляторе указали, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
По данным Росстата, инфляция в мае ускорилась до 0,43% в месячном выражении после 0,40% в апреле. В годовом выражении показатель замедлился до 9,88% после 10,23% месяцем ранее. С начала 2025 г. рост цен составил 3,56%. За месяц продукты питания подорожали на 0,26%, услуги – на 1,34%, непродовольственные товары подешевели на 0,13%.