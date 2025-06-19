Набиуллина ожидает снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции

6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Как отмечали в регуляторе, экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.