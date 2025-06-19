Набиуллина ожидает снижение ключевой ставки по мере замедления инфляции
Ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа.
«Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется», – сказала она.
Набиуллина добавила, что ставки по вкладам будут оставаться привлекательными.
6 июня Центробанк снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Как отмечали в регуляторе, экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
Набиуллина по итогам встречи совета директоров ЦБ допустила дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики – то есть снижение ключевой ставки.