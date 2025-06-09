Как снижение ключевой ставки повлияет на бизнес и рубль

Как снижение ключевой ставки повлияет на бизнес и рубльАналитики ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики
Совет директоров Банка России впервые с 2022 г. решил снизить ключевую ставку на 100 б. п. до 20% по итогам заседания 6 июня. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, а российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, отметил регулятор в пресс-релизе.
В ходе заседания ЦБ рассматривал варианты снижения и сохранения ставки, причем многие из сторонников ее неизменного уровня допускали снижение на следующем – июльском – заседании, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Она также заявила, что участники дискуссии рассматривали снижение на 0,5 и 1 п. п., были также предложения за неизменность ставки.
Регулятор пояснил, что российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться – оперативные данные во II квартале 2025 г. свидетельствуют о постепенном замедлении роста внутреннего спроса. Также есть некоторые признаки снижения напряженности на рынке труда, компании сохраняют планы по более умеренной индексации зарплат в 2025 г. по сравнению с 2023–2024 гг. Проинфляционные риски немного уменьшились, но все еще преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, заявил регулятор в пресс-релизе.
Глава ЦБ указала среди главных проинфляционных рисков сохранение ожиданий населения по росту цен на повышенном уровне. В мае показатель вырос до 13,4% против 13,1% в апреле и 12,9% в марте. Набиуллина объяснила это тем, что люди, как правило, ориентируются на те цены, которые видят каждый день, а повышенные темпы удорожания характерны для продуктов питания, транспортных и бытовых услуг. Также риски несет перегретый рынок труда и снижение мировых цен на товары российского экспорта.
ЦБ сохранил нейтральный сигнал, заявив, что «дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий». Набиуллина отметила, что подход к снижению ставки требует большой осторожности и может предполагать паузы между шагами, а если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение. Для дальнейшей дезинфляции нужны долгие жесткие денежно-кредитные условия, это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшаются инфляция и инфляционные ожидания, подчеркнула глава ЦБ. Ставка в 21% была установлена в конце октября, требуется не менее трех кварталов, чтобы она полностью транслировалась в экономику и инфляцию, отметила Набиуллина.
Как повлияет на экономику
Динамика роста ВВП и кредитования пока идет по траектории ближе к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 г., заявила Набиуллина. Банк России в апреле обновил ожидания по росту экономики до 1–2%.
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с нейтральным краткосрочным и умеренно жестким среднесрочным сигналом не остановит постепенное замедление темпов экономического роста за счет склонности населения к сбережениям, поясняет директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Он добавляет, что бизнес вряд ли ощутит серьезное облегчение от скромного снижения ключевой ставки.
Даже снижение ключевой ставки на 1 п. п. означает дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий (реальная ставка, которая рассчитывается как ключевая минус инфляция, окажется выше, чем была ранее. – «Ведомости»), считает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. По его словам, сохраняются проинфляционные эффекты сверхвысокой ставки с точки зрения переноса издержек в цены. Закредитованные компании будут продолжать испытывать финансовые проблемы, так как средняя ставка по кредитам продолжит свой рост за счет замещения новых кредитов по более высоким ставкам, чем было до ужесточения ДКП, отмечает Тунев. Он указывает, что экономика сталкивается с нарастанием долгосрочных долговых проблем.
Снижение ставки, хоть и небольшое, уменьшает стоимость заемных средств и дает бизнесу дополнительное пространство для маневра в вопросах финансового планирования, считает глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. Он отмечает, что это особенно важно для предприятий с высокой долговой нагрузкой и для тех, кто сталкивается с ростом издержек и необходимостью инвестировать в развитие. По словам Лазутина, сегодняшнее решение создает важные предпосылки для стабилизации финансового положения российских компаний.
Что будет с рублем
Председатель ЦБ в ходе пресс-конференции отметила, что сейчас у Банка России больше уверенности в устойчивоwсти динамики валютного курса, чем в апреле. «Мы большую часть укрепления рубля объясняем последствиями жесткой ДКП. Это фундаментальный фактор. Краткосрочные факторы могут быть, как дивидендный сезон, конечно, это может влиять на курс рубля, но не определяет тренд», – сказала она.
Официальный курс рубля с 6 мая по 6 июня укрепился на 3,4% до 79,13 руб./$ с 81,91 руб./$. С начала года стоимость нацвалюты выросла примерно на 22%.
Смягчение ДКП не должно вызвать резкого ослабления рубля, полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Переход рубля к устойчивому ослаблению на краткосрочном горизонте маловероятен, подтверждает Вайсберг. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также уверен, что решение ЦБ не окажет значимого влияния на курс рубля, поскольку ключевая ставка остается высокой и продолжит оказывать поддержку российской валюте. Глава ЦБ в своем докладе отмечала, что регулятор считает укрепление рубля устойчивым и связывает его с жесткой ДКП.
Высокие ставки стимулируют бизнес и население отказаться от покупки валюты в пользу вложений в рублевые активы, а также снижают потребительский спрос, что занижает объемы импорта, а значит, и спроса на валюту, объясняет Потавин. По его словам, в совокупности все эти факторы приводят к локальному переукреплению курса рубля. Как только доходность от вложений в валюту приблизится к доходности по рублевым инструментам, население и бизнес наверняка перераспределят спрос в пользу валютных активов, ожидает Потавин.
Если в июле ставка вновь будет снижена до 19% и будут даны сигналы дальнейшего смягчения ДКП, то, возможно, крепкие позиции рубля могут пошатнуться, допускает Потавин. В ситуации дальнейшего снижения ставок спрос на валюту может восстановиться, когда курс доллара вырастет хотя бы до 90–93 руб., тенденция по покупке иностранных валют против рубля усилится, отмечает Потавин.
На июнь Потавин прогнозирует курс доллара в диапазоне 78–84 руб., евро – 88–92 руб., юаня – 10,9–11,3 руб. До конца года курс доллара может вырасти до 95 руб., ожидает Потавин. Рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 10,6–11,5 руб./юань, 76–83 руб./$ и 87–95 руб./евро, считает Васильев.
Ставка на конец года
Регулятор старается дать понять рынку, что текущее решение скорее адаптация жесткости ДКП к замедлению инфляции без декларации намерения продолжать серию снижения ставки, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Базовый прогноз «Финама» предполагает возможность снижения ключевой ставки до 16% к концу года, но его реализация будет зависеть от динамики инфляции и влияющих на нее факторов, как внутренних, так и внешних, сообщает Беленькая.
На конец года ставка может достичь 18%, а если инфляция замедлится до уровня 6% в декабре, возможно снижение «ключа» и до 17%, прогнозирует Вайсберг. Банк России на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку еще на 100–200 б. п. до 18–19%, полагает Васильев. Он ожидает, что без значимых геополитических изменений ключевая ставка к концу года может снизиться до 14%. Тунев прогнозирует ставку на конец года на уровне 15%.