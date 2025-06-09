Как снижение ключевой ставки повлияет на бизнес и рубль

ЦБ сохранил нейтральный сигнал, заявив, что «дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий». Набиуллина отметила, что подход к снижению ставки требует большой осторожности и может предполагать паузы между шагами, а если инфляция перестанет устойчиво снижаться и тем более начнет расти, не исключено повышение. Для дальнейшей дезинфляции нужны долгие жесткие денежно-кредитные условия, это возможно даже при снижении ставки, если одновременно уменьшаются инфляция и инфляционные ожидания, подчеркнула глава ЦБ. Ставка в 21% была установлена в конце октября, требуется не менее трех кварталов, чтобы она полностью транслировалась в экономику и инфляцию, отметила Набиуллина.