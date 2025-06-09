Что будет с процентами по вкладам и кредитам после снижения ключевой ставки

Доходности по сберегательным продуктам уже находятся ниже уровня ключевой. В третьей декаде мая максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составила 19,38% после 19,6% в начале месяца и 22,28% на пике в середине декабря, сообщал ЦБ. С апрельского заседания, когда регулятор сохранил ставку, средняя доходность депозитов в топ-20 банков на три месяца снизилась на 0,22 п. п., на шесть месяцев – на 0,47 п. п., на 12 месяцев – на 0,22 п. п., рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. Максимальные ставки в топ-20 банков также продолжили снижаться – с 21–22 до 20,4–21% годовых, добавил он.