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Что будет с процентами по вкладам и кредитам после снижения ключевой ставки

Доходности по вкладам продолжат падать, но до начала «кредитного ренессанса» далеко
Мария Викулова
После решения ЦБ ставки по вкладам в ближайшие недели снизятся на сопоставимую величину 100 б. п. и продолжат постепенно опускаться в ближайшие месяцы
После решения ЦБ ставки по вкладам в ближайшие недели снизятся на сопоставимую величину 100 б. п. и продолжат постепенно опускаться в ближайшие месяцы / Евгений Разумный / Ведомости

Доходности по сберегательным продуктам уже находятся ниже уровня ключевой. В третьей декаде мая максимальная процентная ставка 10 крупнейших банков по объемам вкладов граждан составила 19,38% после 19,6% в начале месяца и 22,28% на пике в середине декабря, сообщал ЦБ. С апрельского заседания, когда регулятор сохранил ставку, средняя доходность депозитов в топ-20 банков на три месяца снизилась на 0,22 п. п., на шесть месяцев – на 0,47 п. п., на 12 месяцев – на 0,22 п. п., рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. Максимальные ставки в топ-20 банков также продолжили снижаться – с 21–22 до 20,4–21% годовых, добавил он.

По кредитам ставки снижаются медленнее. Индекс кредитов «Финуслуг», отражающий динамику полной стоимости кредита (ПСК; финальный процент по кредиту, включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) в топ-20 банков, снизился всего на 0,12 п. п. и остается на высоком уровне – 31,34%.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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