Путин попросил Госдуму ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов
Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму ускорить принятие законопроекта о цифровых платформах. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства отметил, что у России есть собственные успешные примеры электронных площадок и власти продолжат создавать условия, при которых российские платформы смогут развиваться и конкурировать с международными гигантами.
«Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики», – сказал Путин.
Законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» разрабатывается Минэкономразвития с осени 2024 г. Документ пока не внесен в Госдуму. Инициатива призвана отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями.