Путин попросил Госдуму ускорить принятие закона о регулировании маркетплейсов

Законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» разрабатывается Минэкономразвития с осени 2024 г. Документ пока не внесен в Госдуму. Инициатива призвана отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями.