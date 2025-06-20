Путин призвал повышать квалификацию сотрудников для увеличения их доходов

В ходе выступления Путин привел данные о снижении уровня бедности в стране. По итогам прошлого года этот показатель составил 7,2%, а количество людей с низкими доходами уменьшилось на 2 млн человек. Также президент отметил положительную динамику занятости среди молодежи: уровень безработицы в этой категории составляет всего 7,5%.