Путин призвал повышать квалификацию сотрудников для увеличения их доходов
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что для повышения доходов россиян необходимо активно внедрять программы переобучения и повышения квалификации сотрудников.
По мнению главы государства, это даст работникам возможность профессионально развиваться, менять компании, переезжать в другие регионы.
«Мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики и позволяло бы занимать людям более перспективные позиции с лучшими условиями и большей заработной платой», – пояснил президент.
Кроме того, глава РФ отметил важность инвестиций в новое оборудование, а также развитие автоматизации и роботизации производства. Эти меры, по его словам, также способствуют повышению производительности труда и улучшению качества рабочих мест.
В ходе выступления Путин привел данные о снижении уровня бедности в стране. По итогам прошлого года этот показатель составил 7,2%, а количество людей с низкими доходами уменьшилось на 2 млн человек. Также президент отметил положительную динамику занятости среди молодежи: уровень безработицы в этой категории составляет всего 7,5%.