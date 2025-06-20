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Путин призвал перейти к массовому внедрению цифрового рубля

Ведомости

Использование цифрового рубля нужно сделать массовым среди граждан, предприятий и банков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства призвал Банк России и правительство ускорить работу по внедрению цифровой валюты и определить сроки перехода на новый этап технологического развития финансовой сферы.

11 июня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.

Согласно документу, с 1 октября этого года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях через счет Федерального казначейства. Законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс, добавляя понятие счета цифрового рубля казначейства, который будет открываться Центробанком для осуществления бюджетных операций.

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет происходить поэтапно. С 1 октября использование цифрового рубля ограничат. Только бюджетные расходы, которые утвердит правительство совместно с Банком России, смогут осуществляться в новой форме. Эксперимент продлится до конца 2025 г. С 1 января 2026 г. расходы федерального бюджета будут проводиться в цифровых рублях без привязки к конкретному перечню.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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