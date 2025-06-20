Путин призвал перейти к массовому внедрению цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет происходить поэтапно. С 1 октября использование цифрового рубля ограничат. Только бюджетные расходы, которые утвердит правительство совместно с Банком России, смогут осуществляться в новой форме. Эксперимент продлится до конца 2025 г. С 1 января 2026 г. расходы федерального бюджета будут проводиться в цифровых рублях без привязки к конкретному перечню.