Путин призвал перейти к массовому внедрению цифрового рубля
Использование цифрового рубля нужно сделать массовым среди граждан, предприятий и банков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства призвал Банк России и правительство ускорить работу по внедрению цифровой валюты и определить сроки перехода на новый этап технологического развития финансовой сферы.
11 июня депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс.
Согласно документу, с 1 октября этого года часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях через счет Федерального казначейства. Законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс, добавляя понятие счета цифрового рубля казначейства, который будет открываться Центробанком для осуществления бюджетных операций.
Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет происходить поэтапно. С 1 октября использование цифрового рубля ограничат. Только бюджетные расходы, которые утвердит правительство совместно с Банком России, смогут осуществляться в новой форме. Эксперимент продлится до конца 2025 г. С 1 января 2026 г. расходы федерального бюджета будут проводиться в цифровых рублях без привязки к конкретному перечню.