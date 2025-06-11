Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

Законопроект о цифровом рубле в бюджетном процессе прошел первое чтение в ГД

Ведомости

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Согласно документу, с 1 октября 2025 г. часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях через счет Федерального казначейства.

Законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс, добавляя понятие счета цифрового рубля казначейства, который будет открываться оператором платформы цифрового рубля – Банком России – для осуществления бюджетных операций.

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет происходить поэтапно. С 1 октября 2025 г. использование цифрового рубля будет ограничено. Только те бюджетные расходы, которые утвердит правительство совместно с ЦБ, смогут осуществляться в новой форме. Эксперимент продлится до конца 2025 г. А с 1 января 2026 г. расходы федерального бюджета смогут осуществляться в цифровых рублях без привязки к конкретному перечню.

30 мая представители Банка России разъяснили разницу между цифровым рублем и стейблкойнами. По их словам, цифровой рубль – это официальная форма национальной валюты России, выпускаемая исключительно Центробанком. Он обладает статусом законного платежного средства.

А вот стейблкойны, по данным ЦБ, это не деньги, а разновидность криптоактивов, выпускаемых частными компаниями или иными лицами. Они используются в криптоиндустрии как расчетное средство, но фактически являются денежными суррогатами. Чаще всего такие токены обеспечены долларом США, золотом, криптовалютами или другими активами.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных