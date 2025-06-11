Законопроект о цифровом рубле в бюджетном процессе прошел первое чтение в ГД

Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет происходить поэтапно. С 1 октября 2025 г. использование цифрового рубля будет ограничено. Только те бюджетные расходы, которые утвердит правительство совместно с ЦБ, смогут осуществляться в новой форме. Эксперимент продлится до конца 2025 г. А с 1 января 2026 г. расходы федерального бюджета смогут осуществляться в цифровых рублях без привязки к конкретному перечню.