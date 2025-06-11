Законопроект о цифровом рубле в бюджетном процессе прошел первое чтение в ГД
Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс. Согласно документу, с 1 октября 2025 г. часть расходов федерального бюджета можно будет оплачивать в цифровых рублях через счет Федерального казначейства.
Законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс, добавляя понятие счета цифрового рубля казначейства, который будет открываться оператором платформы цифрового рубля – Банком России – для осуществления бюджетных операций.
Внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс будет происходить поэтапно. С 1 октября 2025 г. использование цифрового рубля будет ограничено. Только те бюджетные расходы, которые утвердит правительство совместно с ЦБ, смогут осуществляться в новой форме. Эксперимент продлится до конца 2025 г. А с 1 января 2026 г. расходы федерального бюджета смогут осуществляться в цифровых рублях без привязки к конкретному перечню.
30 мая представители Банка России разъяснили разницу между цифровым рублем и стейблкойнами. По их словам, цифровой рубль – это официальная форма национальной валюты России, выпускаемая исключительно Центробанком. Он обладает статусом законного платежного средства.
А вот стейблкойны, по данным ЦБ, это не деньги, а разновидность криптоактивов, выпускаемых частными компаниями или иными лицами. Они используются в криптоиндустрии как расчетное средство, но фактически являются денежными суррогатами. Чаще всего такие токены обеспечены долларом США, золотом, криптовалютами или другими активами.