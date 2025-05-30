Центробанк пояснил разницу между цифровым рублем и стейблкойном

В отличие от него, стейблкойны не являются деньгами и представляют собой разновидность криптоактивов, выпускаемых частными компаниями или иными лицами. Они используются в криптоиндустрии как расчетное средство, но фактически являются денежными суррогатами. Чаще всего такие токены обеспечены долларом США, но также могут быть ориентированы на золото, криптовалюты, биржевые товары или другие активы.