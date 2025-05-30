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Центробанк пояснил разницу между цифровым рублем и стейблкойном

Ведомости

Банк России разъяснил принципиальные отличия между цифровым рублем и стейблкойном в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в регуляторе, цифровой рубль – это официальная форма российской национальной валюты, которая выпускается исключительно Центробанком и обладает статусом законного платежного средства.

В отличие от него, стейблкойны не являются деньгами и представляют собой разновидность криптоактивов, выпускаемых частными компаниями или иными лицами. Они используются в криптоиндустрии как расчетное средство, но фактически являются денежными суррогатами. Чаще всего такие токены обеспечены долларом США, но также могут быть ориентированы на золото, криптовалюты, биржевые товары или другие активы.

За последние полгода объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на россиян, увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн руб. Такие сведения привел Банк России в обзоре финансовой стабильности со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный блокчейн» 28 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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