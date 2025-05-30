Центробанк пояснил разницу между цифровым рублем и стейблкойном
Банк России разъяснил принципиальные отличия между цифровым рублем и стейблкойном в своем Telegram-канале.
Как подчеркнули в регуляторе, цифровой рубль – это официальная форма российской национальной валюты, которая выпускается исключительно Центробанком и обладает статусом законного платежного средства.
В отличие от него, стейблкойны не являются деньгами и представляют собой разновидность криптоактивов, выпускаемых частными компаниями или иными лицами. Они используются в криптоиндустрии как расчетное средство, но фактически являются денежными суррогатами. Чаще всего такие токены обеспечены долларом США, но также могут быть ориентированы на золото, криптовалюты, биржевые товары или другие активы.
За последние полгода объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на россиян, увеличился на 51,1% и составил 7,3 трлн руб. Такие сведения привел Банк России в обзоре финансовой стабильности со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный блокчейн» 28 мая.