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Путин: уровень бедности в РФ в прошлом году составил 7,2%

Ведомости

Уровень бедности в России по итогам прошлого года составил 7,2%, сейчас людей с низким уровнем дохода стало меньше на 2 млн человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По итогам I квартала 2025 г. по сравнению с тем же показателем год назад численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 млн человек, указал президент. Он напомнил, что в 2000 г. уровень бедности в России составлял 29% и в такой «унизительной ситуации» находилось 42,3 млн россиян. Сейчас показатель находится на уровне 10,5 млн человек. Необходимо стремиться к тому, чтобы сокращать эту цифру до 7%, а затем до 5%, подчеркнул Путин.

Численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале 2025 г. снизилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн человек, следует из данных Росстата. При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. вырос на 4,2 млн человек. На конец прошлого года население с доходами ниже границы бедности составляло 7,7 млн человек, или 5,3% населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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