Путин: уровень бедности в РФ в прошлом году составил 7,2%

По итогам I квартала 2025 г. по сравнению с тем же показателем год назад численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 млн человек, указал президент. Он напомнил, что в 2000 г. уровень бедности в России составлял 29% и в такой «унизительной ситуации» находилось 42,3 млн россиян. Сейчас показатель находится на уровне 10,5 млн человек. Необходимо стремиться к тому, чтобы сокращать эту цифру до 7%, а затем до 5%, подчеркнул Путин.