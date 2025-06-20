Путин: уровень бедности в РФ в прошлом году составил 7,2%
Уровень бедности в России по итогам прошлого года составил 7,2%, сейчас людей с низким уровнем дохода стало меньше на 2 млн человек, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По итогам I квартала 2025 г. по сравнению с тем же показателем год назад численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 млн человек, указал президент. Он напомнил, что в 2000 г. уровень бедности в России составлял 29% и в такой «унизительной ситуации» находилось 42,3 млн россиян. Сейчас показатель находится на уровне 10,5 млн человек. Необходимо стремиться к тому, чтобы сокращать эту цифру до 7%, а затем до 5%, подчеркнул Путин.
Численность населения, получающего доход ниже границы бедности в целом по России, в I квартале 2025 г. снизилась год к году на 2,1 млн человек и составила 11,9 млн человек, следует из данных Росстата. При этом относительно предыдущего IV квартала показатель в начале 2025 г. вырос на 4,2 млн человек. На конец прошлого года население с доходами ниже границы бедности составляло 7,7 млн человек, или 5,3% населения.