Путин предложил извлекать ценные компоненты из отходов производства
Президент РФ Владимир Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в России миллионов тонн вредных отходов промышленности. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Путин обратил внимание на тот факт, что за прошлые десятилетия были накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий.
«Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», – сказал президент.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».
В декабре 2024 г. Путин провел встречу с вице-премьером Денисом Мантуровым, в ходе которой он поручил ему держать на контроле вопрос строительства и запуска мусороперерабатывающих заводов. В том же месяце в Совете по правам человека (СПЧ) сообщили о разработке рекомендаций для сокращения объема мусора в стране. По данным совета, в России в 2023 г. увеличился объем мусора, произведенный жителями страны, при этом утилизации и переработке подверглась малая его часть, а большая – 87% – была отправлена на полигоны.