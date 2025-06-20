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Путин предложил извлекать ценные компоненты из отходов производства

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в России миллионов тонн вредных отходов промышленности. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин обратил внимание на тот факт, что за прошлые десятилетия были накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. 

«Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред и при этом стимулировать развитие отечественной инфраструктуры», – сказал президент.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

В декабре 2024 г. Путин провел встречу с вице-премьером Денисом Мантуровым, в ходе которой он поручил ему держать на контроле вопрос строительства и запуска мусороперерабатывающих заводов. В том же месяце в Совете по правам человека (СПЧ) сообщили о разработке рекомендаций для сокращения объема мусора в стране. По данным совета, в России в 2023 г. увеличился объем мусора, произведенный жителями страны, при этом утилизации и переработке подверглась малая его часть, а большая – 87% – была отправлена на полигоны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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