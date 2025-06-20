Путин предложил извлекать ценные компоненты из отходов производства

В декабре 2024 г. Путин провел встречу с вице-премьером Денисом Мантуровым, в ходе которой он поручил ему держать на контроле вопрос строительства и запуска мусороперерабатывающих заводов. В том же месяце в Совете по правам человека (СПЧ) сообщили о разработке рекомендаций для сокращения объема мусора в стране. По данным совета, в России в 2023 г. увеличился объем мусора, произведенный жителями страны, при этом утилизации и переработке подверглась малая его часть, а большая – 87% – была отправлена на полигоны.