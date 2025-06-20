Путин: конфискация «Домодедово» не имеет ничего общего с национализацией
Конфискация аэропорта «Домодедово» не имеет ничего общего с национализацией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он пояснил, что «возня» вокруг аэропорта шла много лет и вылилась в соответствующее решение суда.
17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства активы «ДМЕ холдинга». Процесс проходил в закрытом режиме, решение подлежит немедленному исполнению. Из данных ЕГРЮЛ следует, что «ДМЕ холдинг» теперь полностью принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Владелец «ДМЕ холдинга», управляющего группой операционных компаний «Домодедово», Дмитрий Каменщик 20 июня обжаловал решение о передаче его активов в доход государства.
В январе суд зарегистрировал иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, и к владельцу холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что группа компаний «Домодедово» оказалась под иностранным контролем. Сообщалось, что Каменщик и Коган должны были получить контроль над активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.