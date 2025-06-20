Президент поручил быстрее внедрять гражданские разработки в военной сфере
Необходимо быстрее внедрять гражданские разработки в военной сфере, по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи. Второе – скорость изменения», – сказал президент.
По его словам, в современном мире разница между «оборонкой» и гражданским сектором все меньше, а в ряде стран ее нет совсем. Глава государства указал, что у некоторых отечественных компаний время от идей до реализации продукта сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и ОПК.
Экономика России должна стать более технологичной, заявил также президент в рамках форума. По его словам, это не пожелание, а «требование сегодняшнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее». Путин указал в ходе ПМЭФа, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики, а представления о ней как исключительно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов явно устарели.
Президент также подчеркнул, что рост ВВП страны завязан не только на военно-промышленном комплексе (ВПК), растут также агропромышленный комплекс и другие отрасли.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина стала ключевым событием форума.