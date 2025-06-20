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Президент поручил быстрее внедрять гражданские разработки в военной сфере

Ведомости

Необходимо быстрее внедрять гражданские разработки в военной сфере, по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи. Второе – скорость изменения», – сказал президент.

По его словам, в современном мире разница между «оборонкой» и гражданским сектором все меньше, а в ряде стран ее нет совсем. Глава государства указал, что у некоторых отечественных компаний время от идей до реализации продукта сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и ОПК.

Экономика России должна стать более технологичной, заявил также президент в рамках форума. По его словам, это не пожелание, а «требование сегодняшнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее». Путин указал в ходе ПМЭФа, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики, а представления о ней как исключительно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов явно устарели.

Президент также подчеркнул, что рост ВВП страны завязан не только на военно-промышленном комплексе (ВПК), растут также агропромышленный комплекс и другие отрасли.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина стала ключевым событием форума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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