Президент поручил быстрее внедрять гражданские разработки в военной сфере

Экономика России должна стать более технологичной, заявил также президент в рамках форума. По его словам, это не пожелание, а «требование сегодняшнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее». Путин указал в ходе ПМЭФа, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики, а представления о ней как исключительно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов явно устарели.