Безработица в России достигла исторического минимума
Безработица в России составляет 2,3%, и такой уровень означает достижение исторического минимума по этому показателю, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам главы государства, количество занятых в стране выросло на 2,4 млн человек. Россия также находится в числе мировых лидеров по молодежной безработице, которая составляет 7,5%, отметил Путин.
По мнению президента, России необходимо переходить к «экономике высоких заработных плат», чтобы повышать экономическую активность граждан. Он сказал, что россияне и молодого, и зрелого возраста должны иметь возможность состояться в карьере.
20 июня мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил бизнес за то, что он развивается вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам. Он отметил, что благодаря этому в России растут инвестиции и экономика, а также снижается уровень безработицы.