Безработица в России достигла исторического минимума

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил бизнес за то, что он развивается вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам. Он отметил, что благодаря этому в России растут инвестиции и экономика, а также снижается уровень безработицы.