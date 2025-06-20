Собянин поблагодарил бизнес за развитие и продвижение экономики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на полях ПМЭФа 20 июня глава государства Владимир Путин проводит встречи с иностранными компаниями, но эта информация не публикуется во избежание рисков для бизнеса. По его словам, в странах существует «весьма агрессивная среда» для компаний, которые решили остаться в России.