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Путин: мы не требуем капитуляции Украины

Ведомости

Российская сторона не добивается капитуляции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на принятии реалий, которые сложились на земле», – заявил он.

Путин также подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой.

Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ПМЭФе говорил, что на следующей неделе должна быть согласована дата очередного раунда переговоров России и Украины. Он указал, что, несмотря на «непредсказуемость киевского режима», диалог все равно необходим на экспертном уровне.

Песков уточнял, что в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что для российской стороны является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день сообщила, что российская делегация сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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