Путин: мы не требуем капитуляции Украины
Российская сторона не добивается капитуляции Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины, мы настаиваем на принятии реалий, которые сложились на земле», – заявил он.
Путин также подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой.
Делегации России и Украины в 2025 г. провели два раунда переговоров – 16 мая и 2 июня. В ходе последней встречи была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. РФ и Украина также пришли к соглашению об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ПМЭФе говорил, что на следующей неделе должна быть согласована дата очередного раунда переговоров России и Украины. Он указал, что, несмотря на «непредсказуемость киевского режима», диалог все равно необходим на экспертном уровне.
Песков уточнял, что в ходе третьего раунда переговоров стороны обсудят гуманитарные обмены, выполнение ранее достигнутых договоренностей и меморандумы. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что для российской стороны является предпочтительным решить проблемы и достигнуть поставленных целей мирными путями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день сообщила, что российская делегация сможет прибыть в Стамбул для продолжения переговоров с Украиной после 22 июня.