Путин: Россия и Китай оформляют новый миропорядок
Россия и Китай не формируют новый миропорядок, они его оформляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Новый миропорядок возникает естественным образом – это как восход солнца, от него никуда не деться», – заключил президент.
В ходе того же мероприятия Путин заявил, что Россия стремится к сбалансированному развитию мира и формированию справедливого многополярного миропорядка. Он добавил, что Москва также стремится к тому, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина стала ключевым событием форума.