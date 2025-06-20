Путин: Россия стремится к формированию справедливого многополярного миропорядка
Россия стремится к сбалансированному развитию мира и формированию справедливого многополярного миропорядка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он добавил, что Москва также стремится к тому, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран.
Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма, считает Путин. Он напомнил, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Очевидно, что эта доля будет расти, это «медицинский факт», добавил он.
ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина стала ключевым событием форума.