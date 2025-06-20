Путин: Россия стремится к формированию справедливого многополярного миропорядка

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и проводится уже в 28-й раз. В форуме участвуют около 20 000 человек из не менее 92 стран и территорий. В программе, включающей более 150 мероприятий, принимают участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. Главная тема ПМЭФа в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Пленарная сессия с участием Путина стала ключевым событием форума.