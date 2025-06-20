Путин: необходимо предложить миру модель развития без «политических манипуляций»
Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций и без принципов неоколониализма, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит», – сказал он.
Глава государства указал также, что в начале XXI в. страны БРИКС составляли всего пятую часть глобальной экономики, а сейчас речь идет уже о 40%. Очевидно, что эта доля будет расти, это «медицинский факт», заявил Путин. Прежде всего, указал он, это будет происходить за счет динамичных государств Глобального Юга. Говоря о новой модели развития, Путин подчеркнул, что речь не идет о модернизации механизмов эпохи глобализации, так как они уже устарели.