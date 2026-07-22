Путин проведет совещание по экономическим вопросам

На ПМЭФ-2026 президент говорил, что инфляция в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а рост ВВП за январь – апрель составил 0,2%. В мае правительство ухудшило официальный прогноз роста ВВП на текущий год с 1,3 до 0,4%.