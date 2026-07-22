Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин 22 июля проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Традиционно кабинет министров вместе с президентом собираются и дают оценку нынешней ситуации, разбирают болевые точки и очерчивают перспективы на ближайшее будущее», – сказал представитель Кремля.
В июне глава государства провел совещание с правительством по теме инвестиционной активности. Президент тогда заявил, что в экономике страны нет инвестиционной паузы, но есть «инвестиционная сдержанность» на фоне мер по борьбе с инфляцией.
Российский лидер отмечал, что инфляция падает, сейчас она составляет 5% с небольшим, и ситуация находится под контролем. Путин также допустил возможность снижения ключевой ставки в будущем.