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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 22 июля проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Традиционно кабинет министров вместе с президентом собираются и дают оценку нынешней ситуации, разбирают болевые точки и очерчивают перспективы на ближайшее будущее», – сказал представитель Кремля.

В июне глава государства провел совещание с правительством по теме инвестиционной активности. Президент тогда заявил, что в экономике страны нет инвестиционной паузы, но есть «инвестиционная сдержанность» на фоне мер по борьбе с инфляцией.

Российский лидер отмечал, что инфляция падает, сейчас она составляет 5% с небольшим, и ситуация находится под контролем. Путин также допустил возможность снижения ключевой ставки в будущем.

На ПМЭФ-2026 президент говорил, что инфляция в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а рост ВВП за январь – апрель составил 0,2%. В мае правительство ухудшило официальный прогноз роста ВВП на текущий год с 1,3 до 0,4%.

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