Путин: в России нет инвестиционной паузы, а есть сдержанность

Путин: в России нет инвестиционной паузы, а есть сдержанностьПрезидент выразил надежду на снижение ключевой ставки
Президент Владимир Путин заявил, что инвестиционной паузы в российской экономике нет, однако есть «инвестиционная сдержанность» на фоне мер по борьбе с инфляцией. Об этом он сказал на совещании с членами правительства.
«Инвестиционной паузы нет. Процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности. Ну, что само по себе понятно. Потому что продиктовано вопросами финансово-экономическими вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических финансовых властей», – сказал президент. Он отметил, что инфляция падает, сейчас она составляет 5% с небольшим, и ситуация находится под контролем. Путин также допустил возможность снижения ключевой ставки в будущем.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании сообщил, что с конца прошлого года наблюдается ожидаемое снижение инвестиционной активности. По его словам, это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет. В 2024 г. инвестиции выросли на 38% к уровню 2020 г., а их доля в ВВП превысила 23%. Решетников подтвердил, что текущая денежно-кредитная политика влияет на инвестиции. Глава РСПП Александр Шохин в свою очередь заявил, что бизнес надеется на выход ключевой ставки на однозначный уровень, то есть ниже 10%, к концу года.
Ранее, на ПМЭФ-2026, Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2026 г. ожидается на уровне 5,2%, а рост ВВП за январь-апрель составил 0,2%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это было восьмое подряд снижение. Однако правительство в мае ухудшило официальный прогноз роста ВВП на текущий год с 1,3% до 0,4%.