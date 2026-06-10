Путин: в России нет инвестиционной паузы, а есть сдержанность

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании сообщил, что с конца прошлого года наблюдается ожидаемое снижение инвестиционной активности. По его словам, это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет. В 2024 г. инвестиции выросли на 38% к уровню 2020 г., а их доля в ВВП превысила 23%. Решетников подтвердил, что текущая денежно-кредитная политика влияет на инвестиции. Глава РСПП Александр Шохин в свою очередь заявил, что бизнес надеется на выход ключевой ставки на однозначный уровень, то есть ниже 10%, к концу года.