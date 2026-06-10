Эксперты предложили меры для остановки спада инвестиций

Российская экономика накопила инвестиционную слабость к началу года – показатель снижается четвертый квартал подряд, отмечают эксперты. После роста на 6,5% в I квартале 2025 г. динамика непрерывно ухудшалась – фиксировался спад на 1, 4,3 и 5,3% во II–IV кварталах прошлого года и на 14,3% в январе – марте 2026 г. Выпуск инвестиционных товаров в I квартале 2026 г. сократился на 2,7% по сравнению с IV кварталом 2025 г., а текущий объем производства оказался на 16% ниже уровня 2024 г., говорилось в докладе ЦМАКПа «Анализ макроэкономических тенденций».