Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX174,69+0,19%CNY Бирж.10,576-1,21%IMOEX2 522,77+0,2%RTSI1 107,92+2,35%RGBI118,48-0,13%RGBITR782,4-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты предложили меры для остановки спада инвестиций

В Институте Столыпина предлагают выдавать льготные кредиты под залог валютных средств
Ксения Котченко
Андрей Гордеев
Андрей Гордеев / Ведомости

Полноценное возобновление инвестиционного роста темпами от 3% годовых и выше начнется не ранее IV квартала 2026 г., заявляют эксперты Института экономики роста им. Столыпина в докладе «Инвестиции в России». Такой сценарий предполагает дальнейшее снижение ключевой ставки и стабилизацию бюджетной политики.

Российская экономика накопила инвестиционную слабость к началу года – показатель снижается четвертый квартал подряд, отмечают эксперты. После роста на 6,5% в I квартале 2025 г. динамика непрерывно ухудшалась – фиксировался спад на 1, 4,3 и 5,3% во II–IV кварталах прошлого года и на 14,3% в январе – марте 2026 г. Выпуск инвестиционных товаров в I квартале 2026 г. сократился на 2,7% по сравнению с IV кварталом 2025 г., а текущий объем производства оказался на 16% ниже уровня 2024 г., говорилось в докладе ЦМАКПа «Анализ макроэкономических тенденций».

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте