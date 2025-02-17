«Единая Россия» будет искать «дебатеров» к федеральным выборам

Политолог Александр Кынев подтверждает, что предвыборные дебаты малоинтересны. «В мире есть много разных концепций дебатов, самые интересные из них – когда дебатируют главные конкуренты. А у нас бывает, что серьезные политики дебатируют с несерьезными, сам формат скучный, да еще и трансляция дебатов идет в неудобное время», – отметил он. Но, вероятно, в качестве площадок для дебатов, где требуются новые спикеры, можно рассматривать и другие, не предвыборные форматы, говорит эксперт. К примеру, ток-шоу, круглые столы, выступления перед избирателями, рассуждает Кынев. При этом, отмечает он, сейчас трудно понять, чем «Публичная политика» будет отличаться от уже существующего «Политстарта», на котором также обучают кандидатов к выборам.