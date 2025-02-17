«Единая Россия» будет искать «дебатеров» к федеральным выборам

«Единая Россия» будет искать «дебатеров» к федеральным выборамПроект «Публичная политика» должен готовить «популярных и авторитетных спикеров» для партии
В «Единой России» к выборам в Госдуму 2026 г. с 18 февраля запускают программу-практикум «Публичная политика» для подготовки партийных спикеров, которая будет проводиться в ближайшие полтора года. Впервые о ней объявили на съезде партии в декабре 2024 г. Ее старт обсуждали на заседании президиума генсовета «Единой России» на минувшей неделе, сказали «Ведомостям» в партии.
Единороссы, в частности, намерены создать «новый пул популярных, компетентных и ярких» спикеров на разных уровнях. Такие люди нужны «в том числе для участия в дебатах в качестве доверенных лиц и кандидатов на единый день голосования в 2026 г., а также для участия в общественно-политических теле- и радиоформатах». «Публичная политика» должна готовить и кандидатов на выборах разного уровня, заявил депутат Госдумы Андрей Исаев. «Нужна плавная подготовка новых кадров», – сказал он.
Внутрипартийный отбор участников и их обучение будут проходить на базе Высшей партийной школы (ВПШ), также готовится наставническая программа и «открытые» внутрипартийные дебаты. После старта проекта 18 февраля до 11 марта будет проходить регистрация участников. Ими могут стать депутаты заксобраний, гордум, местных советов, представители «Молодой гвардии «Единой России», секретари первичных отделений и активисты партии. Для участия в «Публичной политике» нужно заполнить анкету с описанием «жизненных» и профессиональных достижений, опыта общественно-политической работы и публичных выступлений, медийной активности и «внутриэлитных рекомендателей». Уже в феврале-марте 2026 г. ожидается финал и суперфинал конкурса (в нем поучаствует 10 человек) с публичными дебатами и «открытым» голосованием (про другие этапы – см. врез.).
Как пройдет «Публичная политика»
В марте будет дистанционный этап (отберут 100 участников), в апреле – первая учебная сессия «Политический лидер» в ВПШ. В мае – июле состоится отборочный тур: чуть больше 50 участников отберут в ходе публичных мероприятий. В июле – вторая учебная сессия и работа с наставниками. В ноябре стартует третья учебная сессия, уже в очном формате. В ходе этих двух сессий предполагается работа с наставниками в режиме групповых консультаций, выполнение домашних заданий в виде публичных выступлений. А в феврале-марте 2026 г. будет «финал» (отберут 50 человек) и «суперфинал» с публичными дебатами и «открытым» голосованием.
Сейчас важно «найти и подготовить» спикеров, которые «погружены в повестку партии, готовы качественно развиваться и заявлять о себе», заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, определять победителей партия планирует через голосование рядовых партийцев: «И если человек сможет стать популярным и авторитетным спикером для членов партии и ее сторонников, то такого человека точно можно выпускать на предвыборные дебаты». По его словам, «проект сложный», но «очень важный в аспекте подготовки партии к 2026 г.». Партия из участников конкурса «планирует вырастить профессиональных дебатеров», сказал Якушев: они должны грамотно отстаивать позицию «Единой России» и «обоснованно отвечать оппонентам».
Идея единороссов заключается в том, чтобы в ходе «состязательной процедуры выявить среди партийцев и сторонников тех, кто в будущем могли бы стать кандидатами и прийти в «высшую лигу» – т. е. участвовать перед выборами в дебатах на федеральных каналах», заявил «Ведомостям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он говорит, что теледебаты не пользуются интересом у людей. Но, оговаривается Костин, «мы находимся в ситуации многовариантной повестки будущих выборов». И если начавшийся диалог с США приведет к урегулированию конфликта на Украине, то «Единой России» нужны будут «другие идеологемы для морального обоснования права на власть», говорит эксперт.
Политолог Александр Кынев подтверждает, что предвыборные дебаты малоинтересны. «В мире есть много разных концепций дебатов, самые интересные из них – когда дебатируют главные конкуренты. А у нас бывает, что серьезные политики дебатируют с несерьезными, сам формат скучный, да еще и трансляция дебатов идет в неудобное время», – отметил он. Но, вероятно, в качестве площадок для дебатов, где требуются новые спикеры, можно рассматривать и другие, не предвыборные форматы, говорит эксперт. К примеру, ток-шоу, круглые столы, выступления перед избирателями, рассуждает Кынев. При этом, отмечает он, сейчас трудно понять, чем «Публичная политика» будет отличаться от уже существующего «Политстарта», на котором также обучают кандидатов к выборам.