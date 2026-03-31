ЦИК переизбрал «сердце избирательной системы» до 2031 года

В результате за Памфилову проголосовали единогласно (15 из 15). «Я знаю, что эти пять лет будут очень сложными, может быть, самыми сложными. И я не могу ни предать, ни подвести моих [коллег], которые высказали мне такое доверие», – заявила она, признавшись, что у нее слезы наворачиваются после сказанных в ее адрес теплых слов. Памфилова стала первой главой комиссии, занявшей этот пост в третий раз.