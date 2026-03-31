ЦИК переизбрал «сердце избирательной системы» до 2031 года

ЦИК переизбрал «сердце избирательной системы» до 2031 годаРуководство комиссии во главе с Эллой Памфиловой готовится к «непростой пятилетке»
Новый состав Центризбиркома (ЦИК), сформированный на 2026–2031 гг., провел первое организационное заседание – для выборов руководства комиссии. Открыл его по традиции старейший член ЦИК 78-летний Евгений Колюшин, делегированный по думской квоте от КПРФ. Он дал слово представителям обеих палат парламента, которые формируют две трети состава комиссии.
Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что ЦИК по праву занимает ключевое место в системе государственных органов. Предстоящий электоральный цикл (выборы в Госдуму, 7 губернаторских кампаний и 39 – в заксобрания) будет непростым, сказал он, поэтому в СФ ждут решений по «обеспечению безопасности россиян в проведении избирательных кампаний».
Госдума рассматривает ЦИК как «важнейший фактор развития и жизнедеятельности нашей политической системы», заявил глава комитета нижней палаты по контролю Олег Морозов. Главное, что обеспечивает ЦИК, – это высокий уровень доверия граждан к власти и результатам избирательных кампаний, которые будут проводиться в течение ближайших пяти лет, заключил депутат.
После комиссия перешла к обсуждению вопросов повестки. Докладчик по вопросу об избрании главы ЦИК, член комиссии от «Справедливой России» Николай Левичев озвучил предложение, ранее согласованное со всеми коллегами: на должность председателя необходимо выдвинуть Памфилову (в третий раз – рекорд для ЦИК). Она, сказал Левичев, является «нравственным камертоном» и «материнским сердцем избирательной системы».
«Когда в январе 2016 г. зашел разговор о смене председателя Центризбиркома, я сразу сказал: нужен человек типа Памфиловой. Спустя 10 лет я признаю, что другого такого человека у нас нет сегодня», – отметил он.
Левичев оказался не одинок в этом. Председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева тоже попросила поддержать Памфилову: «Это тот случай, когда я убеждена, что со мной солидарны не только 88 председателей субъектовых комиссий РФ, но и миллионная армия членов ТИК, УИК во всей нашей большой стране». Памфилова является «олицетворением нашей системы», сказала она.
Абазалиева также отметила заслуги главы ЦИК в достижении гендерного равенства в электоральной системе: несмотря на то что у избирательной системы «женское лицо», Памфиловой удалось привлечь в эту отрасль больше мужчин.
За ней выступил председатель избиркома Тамбовской области Андрей Офицеров: «Я выступаю в поддержку <...> Памфиловой как человека, тонко чувствующего нашу многогранную сложную систему, и как человека, искренне любящего нашу Россию».
В результате за Памфилову проголосовали единогласно (15 из 15). «Я знаю, что эти пять лет будут очень сложными, может быть, самыми сложными. И я не могу ни предать, ни подвести моих [коллег], которые высказали мне такое доверие», – заявила она, признавшись, что у нее слезы наворачиваются после сказанных в ее адрес теплых слов. Памфилова стала первой главой комиссии, занявшей этот пост в третий раз.
Затем члены ЦИК проголосовали за переназначение заместителя председателя Николая Булаева (13 «за», 2 бюллетеня признаны недействительными) и секретаря комиссии Натальи Будариной. Зампред поблагодарил тех, кто «не смог его поддержать». «Я думаю, это мои истинные товарищи, они понимают, что работать рядовым членом ЦИК было бы приятнее <...> И я думаю, что на самом деле каждый из нас на этой работе, на работе в ЦИК, отдает все силы», – сказал он. Памфилова подчеркнула, что Булаев и Бударина – это «глубокие патриоты» страны.
После выступали представители парламентских партий. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что кандидатура Памфиловой – это «совершенно справедливый и правильный выбор». И несмотря на то что в 2026 г. ожидается большая и непростая кампания, ЦИК, надеется он, будет держать все процессы «на контроле».
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов подчеркнул, что в партии довольны работой комиссии. «Вы для нас гарант того, что все будет по закону, все будет справедливо и все будет честно», – признался политик.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») поздравил членов комиссии с переназначением и попросил «любить и жаловать» Алену Булгакову – первого представителя его партии в ЦИК. Он вручил Памфиловой букет белых роз. Представитель КПРФ Георгий Камнев был более практичен и помимо поздравлений озвучил предложения от партии – например, сделать ДЭГ более прозрачной системой.
Логика переназначения руководства ЦИК проста: от добра добра не ищут, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. «Новые лица принесли бы с собой новые подходы и риск разбалансировки системы в переходном периоде, а он приходится как раз на федеральные парламентские выборы, когда особенно важна прогнозируемая и слаженная работы всей системы избирательных комиссий», – сказал он «Ведомостям».
Стабильность сейчас важнее эффективности, поэтому проверенные кадры лучше новых, подчеркнул Захаров: переназначение руководящей тройки ЦИК позволяет продолжить работу безо всякой наладки, в прежнем режиме, с более-менее прогнозируемым результатом.