Источники «Ведомостей»: фракцию «Единой России» в Госдуме возглавит Кобылкин

Васильеву 76 лет. Он выходец из МВД. Во время теракта на Дубровке в 2002 г. Васильев, тогда замминистра МВД, был заместителем руководителя штаба по освобождению заложников. В 2003 г. был избран в Госдуму IV созыва от «Единой России». В 2012 г. стал руководителем фракции в Госдуме и одновременно вице-спикером нижней палаты.