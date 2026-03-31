Источники «Ведомостей»: фракцию «Единой России» в Госдуме возглавит Кобылкин

Источники «Ведомостей»: фракцию «Единой России» в Госдуме возглавит КобылкинБывший министр природных ресурсов – основной кандидат на эту должность
Как выяснили «Ведомости», основным кандидатом на пост лидера фракции единороссов в Госдуме IX созыва стал депутатов Дмитрий Кобылкин – экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), министр экологии и природных ресурсов в правительстве Дмитрия Медведева, а сейчас глава одноименного комитета в нижней палате. О том, что речь идет о его кандидатуре, «Ведомостям» рассказали четыре источника, близких к администрации президента (АП).
На посту руководителя фракции в новой Госдуме Кобылкин может сменить Владимира Васильева. Тот, вероятно, займет пост вице-спикера, говорят три источника «Ведомостей».
«Вопрос о назначении Кобылкина на фракцию [в Госдуме будущего созыва] фактически решенный», – говорит близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». По его словам, его кандидатура прошла все стадии обсуждения, кроме «последней инстанции». Это же подтверждает еще один источник.
Такие разговоры ведутся, говорит третий собеседник «Ведомостей», близкий к АП. Возможной альтернативой Кобылкину был бы Васильев, указывает источник, но пока это назначение маловероятно. Скорее всего, он продолжит работу в Госдуме, отмечает собеседник «Ведомостей», но на другой статусной должности.
Пост руководителя фракции в Госдуме является одним из ключевых в иерархии «Единой России». Кроме того, лидеры думских объединений регулярно встречаются с президентом.
Кобылкину 54 года. Он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет и Институт профессиональной переподготовки Уральской академии госслужбы. В ЯНАО он работал геофизиком, затем занимал высокие посты в ОАО «Пурнефтегазгеология», стал гендиректором ООО «Ханчейнефтегаз» (дочерние предприятия «Новатэка» Леонида Михельсона).
В начале 2000-х гг. началась и политическая карьера Кобылкина. В 2002 г. он стал первым заместителем главы Пуровского района ЯНАО, затем возглавил этот район. В 2010 г. был назначен главой ЯНАО вместо Юрия Неелова. В 2015 г. Кобылкин вновь был избран главой ЯНАО.
А в мае 2018 г. он стал министром природных ресурсов и экологии. Этот пост он занимал до ноября 2020 г. А в 2021 г. избрался депутатом Госдумы VIII созыва от «Единой России». Возглавил комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
С ЯНАО в 1990-х также начинал свою карьеру в Запсибкомбанке и Владимир Якушев, который с 2024 г. занимает пост секретаря генсовета «Единой России» и первого вице-спикера Совета Федерации. Вице-губернатором Тюменской области (тогда им был Сергей Собянин) он стал в 2001 г., перейдя на этот пост с должности президента банка.
И Кобылкин, и Якушев были губернаторами во время президентства Медведева (Якушев занимал должность с 2005 по 2018 г.).
Оба работали в его «втором» правительстве (нынешний секретарь генсовета «Единой России» был министром строительства и ЖКХ с 2018 до 2020 г.).
На выборах 2021 г. Кобылкин был вторым в региональной «супергруппе» единороссов, которая включала в себя Курганскую, Тюменскую области, а также входящие в нее ЯНАО и Ханты-Мансийский автономный округ. Он шел после Якушева, который тогда был полпредом президента в Уральском федеральном округе.
Пока Кобылкин документы на участие в предварительном голосовании не подал, следует из сайта праймериз.
Кто руководил фракцией «Единой России» в Госдуме
«Ведомости» направили запрос во фракцию «Единой России». Представитель Кобылкина от комментариев отказался.
Возможная смена руководителя фракции «Единой России» связана с «понятной всем» ротацией, говорят два собеседника «Ведомостей». Хотя, по словам одного из источников, Васильев готов продолжить руководить фракцией. Окончательное решение по кандидатуре руководителя фракции будет приниматься по итогам обсуждения с главой государства, указывают источники.
Васильеву 76 лет. Он выходец из МВД. Во время теракта на Дубровке в 2002 г. Васильев, тогда замминистра МВД, был заместителем руководителя штаба по освобождению заложников. В 2003 г. был избран в Госдуму IV созыва от «Единой России». В 2012 г. стал руководителем фракции в Госдуме и одновременно вице-спикером нижней палаты.
В октябре 2017 г. с поста лидера фракции был назначен главой Республики Дагестан. Занимал этот пост до октября 2020 г. Когда Васильев возглавлял Дагестан, в республике проходила антикоррупционная кампания – были арестованы многие региональные чиновники. После освобождения с поста главы Дагестана стал советником президента, а в 2021 г. вновь избрался в Госдуму и опять возглавил фракцию «Единой России».
Васильев – опытный и уважаемый руководитель, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Но обновление руководства фракции вполне возможно в рамках ротации». По его словам, от лидера фракции «требуется умение сглаживать противоречия, коммуницировать с депутатским корпусом, поддерживать дисциплину». У Кобылкина богатый и разнообразный управленческий опыт, отмечает эксперт: «Он также представляет политически весьма влиятельный регион».
Для руководителя фракции «Единой России» в Госдуме нужна встроенность в систему, управляемость, наличие некоторого авторитета и способность маневрировать между партийными группами влияния, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Кобылкин был главой достаточно значимого региона. Правда, нельзя сказать, что после этого он пытался наработать собственное яркое политическое лицо, но и отторжения особого не вызывал», – полагает эксперт.